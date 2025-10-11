El Mundo

Instituto Nobel verificará si hubo filtraciones sobre el Premio Nobel de la Paz

Súbito aumento de las apuestas a su favor en una plataforma de apuestas predictivas activó investigación

EscucharEscuchar
Por AFP
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hace un gesto durante una manifestación de protesta por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas, el 3 de agosto de 2024. Fotografía:
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, hace un gesto durante una manifestación de protesta por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas, el 3 de agosto de 2024. Fotografía: (FEDERICO PARRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoPremio NobelInstituto NobelFiltraciones Nobel
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.