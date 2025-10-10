El Mundo

María Corina Machado: ‘Estamos en la etapa final de una lucha muy larga y dolorosa por la libertad’

En su primera entrevista breve tras anuncio del Nobel de la Paz, la líder de oposición en Venezuela subraya el trabajo colectivo de sus compatriotas. Vea sus primeras declaraciones.

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach
María Corina lideró la marcha durante este sábado. Foto: AFP
María Corina Machado lideró la marcha durante este sábado. Foto: AFP (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
María Corina MachadoVenezuelaPremio Nobel de la PazNoruega
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.