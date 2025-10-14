Maduro cerró embajada en Noruega tras Nobel de la Paz a María Corina Machado y la llamó ‘bruja demoníaca’

Maduro eliminó la sede diplomática en Oslo tras el Nobel a Machado y lanzó ataques verbales mientras crecen las tensiones con Estados Unidos y Noruega.

Venezuela anunció el cierre de su embajada en Noruega, pocos días después de que la líder opositora María Corina Machado fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025 por su defensa de los derechos democráticos. El gobierno de Nicolás Maduro tomó esta medida como parte de una reestructuración de su servicio exterior, aunque no hizo mención directa del galardón internacional.

La información fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, que recibió la notificación oficial, según reportaron BBC Mundo y DW. Caracas también cerró su embajada en Australia y anunció la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, países que calificó como “socios estratégicos” frente a las “presiones hegemónicas”.

En su comunicado, el gobierno venezolano explicó que esta acción responde a una “reasignación estratégica de recursos”. Indicó que los servicios consulares en Oslo y Canberra pasarán a ser gestionados por otras misiones diplomáticas, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Insultos y tensión tras el Nobel

El mismo día del anuncio, el presidente Maduro arremetió contra la dirigente opositora, a quien no nombró directamente, pero llamó “bruja demoníaca de La Sayona”, haciendo alusión a una figura de leyenda popular. Citó una encuesta de la firma Hinterlaces, afín al oficialismo, para sostener que el 90% de los venezolanos rechaza a Machado.

Durante la celebración del Día de la Resistencia Indígena, Maduro manifestó que Venezuela busca la paz, pero una que incluya soberanía, independencia e igualdad, y no la “paz de las ruinas de Gaza”.

El Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco miembros designados por el parlamento de Noruega, otorgó el premio a Machado por su papel clave en unificar una oposición dividida en un régimen autoritario. El presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, la calificó como una figura central en la lucha democrática venezolana, según destacó BBC Mundo.

Contrario a otras categorías del Nobel que se entregan en Suecia, el de la Paz se otorga en Oslo, como lo estipuló Alfred Nobel en su testamento, cuando Suecia y Noruega formaban una unión política. El país nórdico ha sido históricamente promotor de políticas de diálogo y resolución de conflictos.

María Corina Machado dedicó el galardón al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al pueblo venezolano. En declaraciones a BBC Mundo, aseguró que el reconocimiento internacional es como “una inyección” para continuar la lucha política. Afirmó que el premio da fuerza y esperanza, porque el pueblo venezolano “se da cuenta de que no está solo”.

La dirigente ha mantenido una postura crítica hacia el régimen chavista y, durante los últimos meses, se ha mantenido en la clandestinidad, según indicó la cadena británica. Desde allí ha seguido impulsando su proyecto político de oposición.

La decisión diplomática ocurre en medio de un ambiente tenso entre Caracas y Washington. Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales cerca de Venezuela, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

El gobierno venezolano denunció estos ataques ante la Organización de las Naciones Unidas y recibió respaldo de algunos aliados, incluidos Colombia y miembros del Consejo de Seguridad, quienes pidieron reducir la tensión y retomar el diálogo. Algunos expertos en derecho internacional calificaron los ataques como una posible violación de normas internacionales.

En respuesta, Maduro activó el plan militar “Independencia 200”, con operaciones en Anzoátegui, Monagas y Bolívar, así como en varios estados costeros. El operativo incluye fuerzas militares, policías y civiles armados.

Precedente diplomático con el Nobel

Este no es el primer caso en que un premio Nobel de la Paz causa efectos diplomáticos. En 2010, cuando el comité premió al disidente chino Liu Xiaobo, China suspendió relaciones con Noruega por seis años.

