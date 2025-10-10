El Mundo

Prestigiosa universidad rechaza plan de financiación de Trump para evitar restricciones a su independencia

El MIT se niega a aceptar el plan de financiación de la Casa Blanca. Conozca sus razones.

Por AFP
El MIT, la principal universidad estadounidense, se convirtió el 10 de octubre en la primera institución de educación superior en rechazar una oferta de financiación federal de la Casa Blanca si alineaba sus políticas con la agenda conservadora del presidente estadounidense Donald Trump. La propuesta del gobierno, enviada a nueve universidades a principios de octubre, exigiría a las instituciones que, entre otras condiciones, dejaran de considerar factores relacionados con el género, la etnia, la raza y otros factores al admitir estudiantes si deseaban recibir financiación federal.
El MIT, una de las principales universidades estadounidenses, se convirtió el 10 de octubre en la primera institución de educación superior en rechazar una oferta de financiación federal de la Casa Blanca si alineaba sus políticas con la agenda conservadora del presidente estadounidense Donald Trump.







