Economía

Guerra arancelaria escala nuevamente: Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China

Conozca las razones detrás de la medida y cómo impactó a la Bolsa de Nueva York

EscucharEscuchar
Por AFP
(COMBO) This combination of pictures created on May 14, 2020 shows recent portraits of Donald Trump y Xi Jinping en imágenes separadas, con banderas de EE. UU. y China al fondo, en el contexto de un conflicto comercial que afectó la entrega de aviones Boeing.
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping protagonizan un nuevo episodio de tensiones comerciales, luego de que Washington anunciara aranceles adicionales del 100% sobre China. (JIM WATSON PETER KLAUNZER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesEstados UnidosChinaGuerra comercial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.