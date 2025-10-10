Guerra arancelaria escala nuevamente: Trump anuncia aranceles adicionales del 100% contra China

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de China Xi Jinping protagonizan un nuevo episodio de tensiones comerciales, luego de que Washington anunciara aranceles adicionales del 100% sobre China.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes aranceles suplementarios del 100% sobre China a partir del 1.º de noviembre a causa de los controles “extraordinariamente agresivos” que el gigante asiático anunció sobre sus exportaciones.

Estados Unidos impondrá también sus propios controles sobre las exportaciones de software de importancia estratégica, a partir del 1.º de noviembre, añadió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

“Se acaba de conocer que China ha adoptado una posición extraordinariamente agresiva sobre el comercio, con el envío de una carta extremadamente hostil al mundo, declarando que a partir del 1.º de noviembre de 2025 iban a imponer controles de exportación a gran escala sobre prácticamente todos los productos que fabrican, e incluso algunos que ni siquiera fabrican”, aseguró Trump.

“Esto afecta a TODOS los países, sin excepción, y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una desgracia moral en las relaciones con otras naciones”, añadió.

Las autoridades chinas quieren imponer aranceles a productos fabricados con minerales raros, como computadoras o artículos electrónicos, que se han vuelto imprescindibles en vastos sectores económicos.

Por ello los aranceles recíprocos estadounidenses empezarán a aplicarse a partir del 1 de noviembre “o antes, en función de otras medidas que tome China”, advirtió.

“También, a partir del 1.º de noviembre, impondremos controles a la exportación de cualquier software crítico”, añadió.

Wall Street cierra con pérdidas por amenazas arancelarias

La Bolsa de Nueva York registró una fuerte caída este viernes, reaccionando con temor a la amenaza del presidente Trump de aumentar sustancialmente los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos.

El Dow Jones cayó un 1,90%, mientras que el Nasdaq retrocedió un 3,56%.

El índice de referencia S&P 500 perdió un 2,71%, su mayor caída en una sesión desde el caos provocado en abril cuando Trump anunció su guerra arancelaria.

Las diferentes declaraciones del mandatario republicano, donde expresó su enojo contra Pekín, “perturbaron la calma” de Wall Street y “recordaron que la incertidumbre comercial sigue siendo un obstáculo para los mercados”, comentó a la AFP Angelo Kourkafas, de la firma Edward Jones.

Desde abril, la bolsa había mostrado hasta ahora una dinámica positiva que le permitió acumular récords, incluso con la implementación de ciertos aranceles estadounidenses.

Para Kourkafas, el retroceso observado el viernes podría ser solo temporal.

“Ya hemos visto muchas noticias de este tipo en el pasado” con “amenazas que acababan siendo retiradas”, recordó el analista.

Sin embargo, “un cambio significativo en las relaciones bilaterales” entre las dos mayores potencias económicas mundiales podría cambiar la situación.

Trump no ve razones para reunirse con Xi Jinping

Trump declaró este viernes, además, que ya no considera necesaria una cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, y criticó nuevamente a Pekín por sus prácticas comerciales “muy hostiles”.

En una extensa publicación en su red Truth Social, Trump criticó duramente la imposición por parte de China de controles a la exportación de tierras raras, básicas para la fabricación de componentes tecnológicos.

“¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, declaró Trump.

“Tenía previsto reunirme con el presidente Xi en dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivos para hacerlo”, añadió en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.

“Una de las políticas que estamos barajando en este momento es un aumento enorme de los aranceles sobre los productos chinos”, advirtió el magnate republicano.

La actitud de Trump sorprende después de que la semana pasada destacara la importancia de reunirse con Xi en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el que sería su primer encuentro desde la vuelta, en enero, del republicano a la Casa Blanca.

Está por ver qué dice sobre su anuncio de que iba a visitar China el próximo año.

El mandatario estadounidense afirmó que China había enviado cartas a países de todo el mundo detallando los controles a la exportación de “todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras”.

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace bastante tiempo”, escribió.

Pekín anunció también el viernes que aplicará “tarifas portuarias especiales” a barcos operados o construidos por Estados Unidos, una medida que Washington aplica desde abril a los buques vinculados a China.