Economía

Trump amenaza a China con nuevos aranceles si no exporta sus imanes de tierras raras

China es el principal productor mundial de tierras raras, utilizadas para fabricar imanes esenciales para industrias como la automotriz

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Donald Trump
El presidente Trump amenazó a China con nuevos aranceles si no exportan tierras raras. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpArancelesEstados UnidosChina
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.