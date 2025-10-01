El Mundo

Gobierno de Estados Unidos entra en cierre parcial sin solución a la vista

Partido Demócrata presiona por mantener presupuesta para atención médica. Donald Trump amenaza con recortar empleos y ‘cosas que a ellos les gustan’.

Por AFP
El primer cierre de gobierno de Estados Unidos desde 2019 empezó este miércoles.
El primer cierre de gobierno de Estados Unidos desde 2019 empezó este miércoles. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







