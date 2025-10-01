Embajada de Estados Unidos anuncia pausa en la actualización de redes sociales por interrupción en presupuesto

El gobierno estadounidense entró en cierre administrativo (shutdown), luego de que el Congreso no aprobó un proyecto de ley de financiamiento.

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica anunció que sus redes sociales no se actualizarán de manera regular debido a la interrupción de las asignaciones presupuestarias. La labores, afirmó la entidad, regresarán a su normalidad una vez que se reanuden completamente las operaciones.

El anuncio se realizó la mañana de este miércoles, tan solo horas después de que el gobierno estadounidense entrara en cierre administrativo (shutdown), luego de que el Congreso no aprobó un proyecto de ley de financiamiento antes de la media noche del martes.

Los líderes demócratas y republicanos reconocieron que aún existen “grandes diferencias” en la negociación.

El cierre administrativo implica la suspensión de todas las operaciones no esenciales, lo que deja temporalmente sin sueldo a cientos de miles de empleados federales y afecta el pago de prestaciones sociales.

Tras el anuncio, la embajada estadounidense informó que la única excepción al cese de las publicaciones en sus redes sociales serán los temas vinculados con seguridad y protección.

Para obtener información sobre los servicios y el estado de las operaciones, la institución invitó a visitar el sitio web travel.state.gov.

Visas y pasaportes

Hasta el momento, confirmó la embajada, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de EE. UU. en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, en la medida en que la situación lo permita.