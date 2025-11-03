El Mundo

Estados Unidos reducirá ayuda alimentaria para 42 millones de personas debido a parálisis de gobierno

El gobierno de Trump recorta a la mitad la ayuda alimentaria del programa SNAP por la parálisis presupuestaria, afectando a 42 millones de estadounidenses.

EscucharEscuchar
Por AFP
US President Donald Trump speaks in the Oval Office of the WhAugustite House in Washington, DC, on 6, 2025 to announce that Apple will invest an additional $100 billion in the United States, taking its total pledge to $600 billion over the next four years. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald TrumpParálisis de gobierno
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.