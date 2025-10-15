¿Abre el cierre del Gobierno de Estados Unidos la oportunidad de ir a ese país sin visa?

Dos países de Latinoamérica tienen más del 90% de aprobación en las solicitudes de visa de turismo de Estados Unidos.

Esta semana la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica interrumpió casi 15 días de silencio en sus redes sociales para referirse a un tema ligado a migración ilegal a ese país debido al cierre parcial de operaciones del Gobierno Federal.

El cierre o shutdown del Gobierno de Estados Unidos no abre ninguna oportunidad para migrar sin visa ni facilita el ingreso ilegal a ese país.

Así lo advirtió el martes la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, tras la circulación de mensajes falsos en redes sociales y grupos de mensajería que aseguran lo contrario.

El cierre parcial (shutdown) de operaciones provocó la suspensión temporal de unos 900.000 empleados federales, mientras otros 700.000 continúan trabajando sin salario desde su inicio el 1.° de octubre pasado.

Aunque la medida ha generado afectaciones en varias agencias, no implica ningún cambio en las políticas migratorias ni en el control de las fronteras, recalcó la Embajada.

“Cualquier rumor de que un cierre de gobierno de Estados Unidos permitirá la entrada a inmigrantes ilegales es falso. La seguridad fronteriza y los esfuerzos de aplicación de la ley siguen siendo estrictos, y cruzar la frontera sin autorización continúa siendo un delito”, indicó la sede diplomática desde su cunta en Facebook.

Mensaje oficial de la Embajada de Estados en Costa Rica de este 14 de octubre. (Embajada de Estados Unidos en Costa Rica/Cortesía)

Rumores peligrosos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), responsable de tramitar visas, residencias y naturalizaciones, permanece operativo durante el cierre, ya que se financia principalmente con las tarifas que pagan los solicitantes.

Sin embargo, la Embajada advirtió que algunos procesos podrían registrar demoras, porque dependen de otras instituciones afectadas por el cierre, como las encargadas de realizar controles de seguridad o certificaciones laborales.

Los trámites legales de visa y residencia siguen disponibles solo a través de los canales oficiales, recordó la representación diplomática.

Las autoridades estadounidenses y regionales alertaron que este tipo de desinformación suele ser aprovechada por traficantes de personas, quienes difunden mensajes falsos para atraer migrantes y cobrarles sumas elevadas con la promesa de un cruce fácil.