Trump anuncia primeros despidos por el ‘shutdown’ del gobierno de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha blandido la amenaza de despidos desde el inicio del bloqueo presupuestario el miércoles pasado. Foto:

San Francisco, Estados Unidos. Las consecuencias de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos serán cada vez más dañinas, advirtieron el domingo dirigentes republicanos, mientras el propio presidente Donald Trump anunció el inicio de los primeros despidos.

Con los demócratas que se niegan a ceder en el tema de subsidios en el presupuesto para servicios de salud del gobierno, la Casa Blanca dice que se están finalizando los planes para el despido de miles de trabajadores federales.

“Está ocurriendo justo ahora. Es todo por culpa de los demócratas”, dijo Trump en referencia a los despidos ante periodistas en la Casa Blanca.

El presidente ha blandido la amenaza de despidos desde el inicio del bloqueo presupuestario el miércoles, mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente.

Este “shutdown”, que entrará el lunes en su segunda semana, aún no muestra señales de una solución y el líder republicano volvió a culpar a los demócratas el domingo: “Los demócratas están causando la pérdida de muchos empleos”, dijo.

Desde su infructuosa reunión en la Casa Blanca el lunes, los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso no se han reunido, según un alto funcionario demócrata.

“Si el presidente cree que las negociaciones no van a ninguna parte, entonces comenzarán los despidos”, dijo este domingo en CNN Kevin Hassett, el principal asesor económico de Trump.

“Mantenemos la esperanza de que con un nuevo comienzo a principios de esta semana, podamos convencer a los demócratas de que el sentido común es evitar tales despidos”, añadió.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció a su vez que ambas partes seguían en punto muerto y sugirió que más trabajadores estadounidenses pagarían las consecuencias.

“Esto se va a poner incómodo”, insinuó en Fox News, al tiempo que confirmaba que continuaban las conversaciones entre bastidores sobre una posible extensión de los subsidios de “Obamacare”, el programa de seguro médico para la clase trabajadora aprobado durante la presidencia del demócrata Barack Obama.

¿Cuánto tiempo puede durar este impasse, sin precedentes en siete años? “Mientras los demócratas lo quieran”, respondió Thune.

En marzo, cuando la amenaza de un cierre gubernamental ya se cernía sobre el gobierno, los demócratas fueron los primeros en ceder, y una minoría acordó votar una resolución republicana que mantenía estos subsidios solo por seis meses.

“Si los republicanos continúan negándose a extender las exenciones fiscales” de Obamacare, “decenas de millones de contribuyentes sufrirán un aumento drástico” en sus costos de atención médica, declaró en NBC Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Cientos de miles de empleados públicos “no esenciales” han sido suspendidos desde el miércoles y no reciben su salario.

A menos que sean despedidos, su situación debería regularizarse al final de este “cierre”, una situación sumamente impopular que duró 35 días durante el último episodio, bajo la primera presidencia de Donald Trump.