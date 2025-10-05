El Mundo

Cierre de gobierno en Estados Unidos: republicanos reiteran advertencia sobre despidos masivos

Demócratas se niegan a ceder en el crucial tema de los subsidios al seguro médico

Por AFP
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente electo, J.D. Vance, prestan juramento este lunes 20 de enero en el Capitolio.
El cierre del gobierno entrará en su segunda semana el lunes 6 de octubre. (SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP)







