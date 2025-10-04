Senado de Estados Unidos rechaza plan presupuestario y persiste cierre de Gobierno

El Capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso, fotografiado en Washington D.C., mientras la Cámara de Representantes enfrenta tensiones por la aprobación de un presupuesto federal. Foto por AFP

Madrid. Los demócratas del Senado de Estados Unidos volvieron a votar en contra del plan presupuestario que financiaría al Ejecutivo estadounidense hasta finales de noviembre, prolongando así el cierre de Gobierno que se mantiene desde el pasado miércoles.

“Llevamos meses exigiendo a los líderes republicanos que se sienten a conversar con nosotros. Se han negado y nos han empujado directamente a un cierre gubernamental”, indicó el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El resultado fue de 54 votos a favor y 44 en contra (la aprobación requería 60 votos), y aunque tres miembros del bloque demócrata apoyaron a los republicanos, la situación se repitió como en votaciones anteriores sin que los aliados de Trump sumaran ningún voto adicional.

Antes de la votación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió sobre posibles despidos en caso de que la medida no prosperara y el cierre continuara, situación que se extenderá, al menos, hasta el lunes, cuando se realizará la próxima sesión.

La fallida votación buscaba extender el gasto público después de que intentos previos fracasaran por la insistencia de los demócratas en mantener los subsidios del Obamacare y revertir los recortes al programa sanitario Medicaid, utilizado por millones de personas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos.

Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, su estrecha mayoría en el Senado otorga a los demócratas margen para presionar, especialmente en programas de salud como el Obamacare, criticado por la Administración Trump en medio de su retórica antiinmigración, pese a que los migrantes indocumentados no acceden a dichos subsidios.

“Los republicanos siguen dispuestos a reabrir el Gobierno y volver a ocuparse de los asuntos del pueblo estadounidense. Cuánto tiempo más durará este cierre dependerá enteramente de los demócratas. La elección es de ellos”, advirtió el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune.

“Cientos de miles de empleados federales están trabajando sin paga mientras los republicanos de la Cámara de Representantes reciben pago por negarse a trabajar. Estoy tratando de evitar que las primas se disparen para 24 millones de estadounidenses y evitar que 15 millones pierdan su atención médica”, declaró el senador demócrata Bernie Sanders.

Este cierre gubernamental será el 14.º en la historia de Estados Unidos y el primero desde 2019, cuando la financiación del Gobierno se interrumpió durante cinco semanas, incluyendo el Año Nuevo, durante el primer mandato de Trump.

