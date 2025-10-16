Visitación turística continúa en números rojos: así cerró al tercer trimestre de 2025

La llegada de turistas a Costa Rica cayó un 2,2%, entre enero y setiembre de este año, frente al mismo periodo del 2024, según el ICT.

La visitación turística en Costa Rica sigue en desaceleración. Entre enero y setiembre, la llegada de visitantes volvió a caer respecto al mismo periodo del año pasado, según las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los datos del Instituto muestran una disminución del 2,2% en la llegada de extranjeros a Costa Rica durante los primeros nueve meses de este año, considerando todas las vías de ingreso.

Hasta setiembre pasado, se registraron 2.203.798 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 50.403 visitantes menos que los 2.254.201 que ingresaron en el mismo período del año pasado.

La información oficial refleja que la visitación cayó en tres mercados clave para el país: Estados Unidos, Canadá y Europa, que en conjunto representaron el 82% del total de foráneos que ingresaron al país por turismo.

El número de llegadas desde Estados Unidos descendió de 1.288.496 personas en los primeros nueve meses del 2024, a 1.257.249 en el mismo período de este año, lo que representa una caída acumulada del 2,4%.

La visitación del mercado canadiense disminuyó con más fuerza, un 4,3%, al pasar de las 201.698 llegadas en los primeros nueve meses del año pasado, a 192.925 en el mismo período de este 2025.

Por su parte, las llegadas internacionales procedentes de Europa bajaron un 5,4%, al pasar de 369.667 entre enero y setiembre de 2024, a 349.772 este año. En la variación interanual mensual, los arribos desde ese mercado volvieron a caer tras dos meses en positivo.

Vía aérea

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación se redujo en 2%, al pasar de 2.059.771 visitantes en los primeros nueve meses del año pasado a 2.018.004 este 2025.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.329.651 viajeros, entre enero y setiembre de 2025, lo que implica una caída de un 3% frente a los 1.370.357 del mismo lapso de 2024, según las estadísticas del ICT.

Mientras, en el Daniel Oduber se contabilizaron 687.773 arribos entre enero y setiembre de este 2025, 1.144 menos frente a las 688.917 personas que ingresaron en el mismo periodo del año pasado.

Visitación mensual

La visitación turística en setiembre se redujo un 1,3%. Desde hace un año, la llegada de turistas reportó caídas durante todos los meses, con excepción de abril y julio de este 2025.

En setiembre pasado ingresaron 121.815 turistas al país, cifra ligeramente menor a las 123.371 llegadas registradas por todas las vías en el mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe del ICT.

La cantidad de turistas que llegaron en setiembre es la más baja en lo que va del año; sin embargo, hay que tomar en consideración que este periodo coincide con la temporada baja del turismo.