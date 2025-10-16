Economía

Visitación turística continúa en números rojos: así cerró al tercer trimestre de 2025

La visitación turística en Costa Rica cayó de enero a setiembre de 2025. Así le fue a los principales mercados

Por Luis Enrique Brenes
La visitación turística en Costa Rica sigue en desaceleración. Entre enero y setiembre, la llegada de visitantes volvió a caer respecto al mismo periodo del año pasado, según las estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La llegada de turistas a Costa Rica cayó un 2,2%, entre enero y setiembre de este año, frente al mismo periodo del 2024, según el ICT. (Alonso Tenorio/La Nación)







