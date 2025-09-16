Visitación turística sigue en rojo en 2025. Tres mercados clave para Costa Rica cayeron

Un turista disfruta de la naturaleza mientras cruza un puente colgante sobre el Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica. La visitación turística se redujo en el acumulado de enero a agosto de 2025.

La visitación turística en Costa Rica sigue en contracción. Entre enero y agosto, la llegada de visitantes volvió a caer, especialmente en tres mercados clave para el país.

Los datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) muestran una disminución del 2,3% en la llegada de extranjeros en los primeros ocho meses del año, con respecto a ese mismo lapso de 2024.

Hasta agosto pasado, se registraron 2.081.983 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 48.847 visitantes menos que los 2.130.830 que ingresaron en el mismo período del año pasado.

Mercados clave

Los datos oficiales reflejan que la visitación cayó en tres mercados clave para el país: Estados Unidos, Canadá y Europa, que en conjunto representaron el 83% del total de foráneos que ingresaron al país por turismo.

El número de llegadas desde Estados Unidos descendió de 1.231.197 personas en los primeros ocho meses del 2024, a 1.200.185 en el mismo período de este año, lo que representa una caída acumulada del 2,5%.

LEA MÁS: Visitación turística en Costa Rica cae 2,5% en primeros siete meses de 2025

La visitación desde el mercado canadiense disminuyó 4,3%, al pasar de las 196.167 llegadas en los primeros ocho meses del año pasado, a 187.781 en el mismo período de este 2025.

Por su parte, las llegadas internacionales procedentes de Europa bajaron un 5,6%, al pasar de 350.902 entre enero y agosto de 2024, a 331.393 este año. No obstante, en la variación interanual mensual, el mercado muestra una recuperación.

Vía aérea

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación se redujo en 2,1%, al pasar de 1.954.611 visitantes, en los primeros ocho meses de 2024, a 1.913.758 este año.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.247.597 viajeros, entre enero y agosto de 2025, lo cual implica una caída de un 3,2% frente a los 1.288.504 del mismo lapso de 2024, según las estadísticas del ICT.

Mientras, en el Daniel Oduber se contabilizaron 665.597 arribos entre enero y agosto de 2025, casi idéntico frente a las 665.708 personas que ingresaron en el mismo periodo del año pasado.

Visitación mensual

La visitación turística en el mes de agosto se redujo solo un 0,5%. Desde setiembre del año pasado, la llegada de turistas reportó caídas durante todos los meses, con excepción de abril y julio de este año.

En agosto pasado ingresaron 199.959 turistas, cifra ligeramente menor a las 200.996 llegadas registradas por todas las vías en el mismo mes de 2024, de acuerdo con el informe del ICT.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, ha atribuido la dinámica en la llegada de los visitantes al entorno global de incertidumbre económica, conflictos geopolíticos y desaceleración en los viajes internacionales.