Economía

Visitación turística en Costa Rica cae 2,5% en primeros siete meses de 2025

Pese a la caída absoluta en la visitación, la llegada de turistas en el mes de julio creció 1,2%

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Turista con mochila naranja cruzando un puente colgante de madera sobre el Río Celeste, rodeado de exuberante vegetación en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica. Destino popular durante Semana Santa.
Datos del ICT muestran una reducción en la llegada de turistas al país en los primeros tiene meses del año. Un vacacionista disfruta de la naturaleza mientras cruza un puente colgante sobre el Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica. (Tomada de Canva/Tomada de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICTTurismoVisitación turística
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.