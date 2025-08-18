Visitación turística en Costa Rica cae 2,5% en primeros siete meses de 2025

Datos del ICT muestran una reducción en la llegada de turistas al país en los primeros tiene meses del año. Un vacacionista disfruta de la naturaleza mientras cruza un puente colgante sobre el Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica.

La visitación turística en Costa Rica se redujo 2,5% entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según las cifras más recientes publicadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

En los primeros siete meses del 2025 se registraron 1.882.024 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 47.810 visitantes menos en relación con los 1.929.834 que ingresaron el año pasado en ese mismo lapso.

La visitación se redujo en tres regiones clave para el país: Estados Unidos, Canadá y Europa, que en conjunto representan el 83% del total de foráneos que ingresaron al país por turismo.

El número de llegadas desde Estados Unidos descendió de 1.120.090 personas en los primeros siete meses del 2024 a 1.095.265 en el mismo período de este año. Así, la caída acumulada de este mercado fue de 2,5%.

La visitación desde el mercado canadiense disminuyó 4,3%, al pasar de las 184.858 llegadas en los primeros siete meses del 2024 a 177.382 en el mismo período de este 2025.

Por su parte, las llegadas internacionales procedentes de Europa cayeron 6,8%, al pasar de 308.348, entre enero y julio del año pasado, a 291.026 en el mismo lapso de 2025, según los datos oficiales.

En Europa destacaron las caídas en Francia (-10,2%), Alemania (-8,4%), Reino Unido (-7,2%) y España (-4,6%), que son los principales países desde donde provienen los turistas del Viejo Continente.

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación se redujo en 2,3%, al pasar de 1.771.811 visitantes en los primeros siete meses de 2024 a 1.731.416 este año.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.114.759 viajeros, entre enero y julio del 2025, lo cual implica una caída de 3,6% frente a los 1.156.835 del mismo lapso de 2024, según las estadísticas del ICT.

Mientras, en el Daniel Oduber se contabilizaron 616.120 arribos entre enero y julio del 2025, un crecimiento de 0,2% frente a las 614.602 personas del mismo periodo del año pasado.

Visitación mejora en julio

Pese a la caída acumulada en el periodo, la visitación turística en el mes de julio creció 1,2%, convirtiéndose en el segundo mes del año en que aumentaron las llegadas en 2025.

Desde setiembre del año pasado, la visitación turística reportó caídas durante todos los meses, con excepción de abril y ahora julio. El ministro de Turismo, William Rodríguez, ha atribuido la dinámica en la llegada de los visitantes al entorno global de incertidumbre económica, conflictos geopolíticos y desaceleración en los viajes internacionales.

En julio pasado ingresaron 262.048 turistas, cifra ligeramente superior a las 258.942 llegadas registradas por todas las vías en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con el informe del ICT.