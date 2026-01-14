Costa Rica se consolidó como el segundo destino más deseado del mundo en 2025, según revista de viajes

Costa Rica fue elegido como el segundo país más deseado para viajar en 2025, según los premios anuales de Wanderlust.

Costa Rica se ubicó como el segundo país más deseado del mundo para viajar en 2025, de acuerdo con los resultados de los Wanderlust Reader Travel Awards.

La distinción se basa en la votación de más de 208.000 lectores de la revista británica Wanderlust, quienes participaron en la 24.ª edición de estos premios anuales. En total, se contabilizaron más de 4,8 millones de votos distribuidos en 22 categorías.

El primer lugar fue para Japón, que retomó el título de País Más Deseado del Mundo después de más de una década. El tercer puesto lo obtuvo Canadá.

En el caso de Costa Rica, la publicación destacó su atractivo sostenido entre los lectores, así como su diversidad natural y cultural. Entre los factores mencionados figuran el contacto con la vida silvestre, la experiencia del “pura vida” y el interés por conocer las culturas indígenas del país.

Wanderlust también recordó que, a inicios de este año, incluyó al Parque Nacional Corcovado en su lista Good to Go, en el marco del 50.º aniversario de esta área protegida. El parque fue señalado como uno de los espacios emblemáticos para comprender la riqueza natural costarricense.

La lista de los diez países más deseados para viajar en 2025 la completan Australia, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Brasil y Ecuador, este último reconocido además como Destino del Año por la revista.

Wanderlust es una revista de viajes independiente con sede en el Reino Unido, fundada en 1993 y considerada la publicación de viajes más antigua aún en circulación en el Reino Unido y Europa. Con la mayor circulación del sector según datos de la ABC, Wanderlust se ha posicionado por su enfoque en destinos poco visitados, experiencias auténticas y turismo responsable.

La revista combina periodismo especializado, fotografía de viajes y una fuerte comunidad de lectores, quienes cada año eligen a sus destinos favoritos a través de los Wanderlust Reader Travel Awards.