El País

Costa Rica se consolidó como el segundo destino más deseado del mundo en 2025, según revista de viajes

El país obtuvo el segundo lugar global en los Wanderlust Reader Travel Awards, tras una votación de más de 208.000 lectores

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Quepos en alerta
Costa Rica fue elegido como el segundo país más deseado para viajar en 2025, según los premios anuales de Wanderlust. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCosta Ricaturismoviajes
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.