Economía

Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo en el Monex

Precio del dólar en el Monex terminó la sesión de este 13 de febrero por debajo de los ¢482, con un nuevo mínimo histórico desde diciembre de 2007.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Tipo de cambio en el Monex cierra una semana más por debajo de los ¢500. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DólarPrecio del dólarTipo de cambioMonexMercado de Monedas Extranjeras
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.