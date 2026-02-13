Tipo de cambio cierra la semana marcando un nuevo mínimo en el Monex

Tipo de cambio en el Monex cierra una semana más por debajo de los ¢500.

El tipo de cambio mantiene su tendencia a la baja y cierra esta semana con un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), este viernes 13 de febrero el promedio ponderado del precio del dólar en el Monex bajó ¢1,91, respecto a los ¢483,69 de la jornada anterior, para ubicarse en ¢481,78.

Este es el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del ente emisor, el 6 de diciembre de 2007.

Una particularidad del comportamiento del tipo de cambio en el Monex durante la semana del 9 al 13 de febrero es que varias sesiones cerraron con nuevos mínimos, superando el bajo precio alcanzado el pasado 16 de enero (¢487,26).

El tipo de cambio inició la semana en ¢492,23 y el martes disminuyó hasta ¢489,04. A partir de la sesión del miércoles comenzaron a registrarse los nuevos mínimos en el mercado mayorista: ese día cerró en ¢486,25; el jueves bajó ¢2,56 para situarse en ¢483,69; y este viernes volvió a disminuir.

Karol Fernández, analista Jr. de Inversiones de Mercado de Valores, comentó el pasado 11 de febrero que el comportamiento en el precio del dólar obedece a factores como la persistente abundancia de divisas en el mercado cambiario y una demanda que continúa sin mostrar suficiente dinamismo para generar presiones al alza.

“Desde Mercado de Valores consideramos que los determinantes del mercado cambiario no presentan presiones al alza sobre el tipo de cambio en el corto plazo (...), por lo que la estabilidad relativa se mantendría al menos durante los primeros cuatro meses del año”, agregó Fernández.

El martes 21 de junio del 2022, el precio del dólar alcanzó un máximo histórico de ¢696,76 en el Mercado de Monedas Extranjeras, mientras que en las ventanillas de los bancos la moneda estadounidense superaba los ¢700.

A partir de ese momento, la divisa inició una tendencia a la baja que la llevó a ubicarse, en distintos momentos, a niveles por debajo de los ¢500. De hecho, de acuerdo con datos del Banco Central, el dólar acumula 44 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra en menos de ¢500.

La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese nivel fue el 10 de diciembre de 2025, cuando llegó a ¢501.

Tipo de cambio en ventanillas

A la 1:53 p. m. de este 13 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢484,23 y ¢574.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢498.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢395,03 y ¢479,36.