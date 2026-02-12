Economía

Tipo de cambio sigue bajando y registra un nuevo mínimo en Costa Rica

Precio del dólar mantiene una marcada tendencia a la baja durante este mes de febrero en Monex.

Por Mónica Cerdas Gómez
.
Precio del dólar en Costa Rica sigue su tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

