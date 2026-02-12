Tipo de cambio sigue bajando y registra un nuevo mínimo en Costa Rica

El tipo de cambio continúa a la baja en Costa Rica y este 12 de febrero registró un nuevo mínimo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El promedio ponderado del precio del dólar cerró en ¢483,69 en la sesión de este jueves, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Con este nuevo registro, el precio de la divisa disminuyó ¢2,56 respecto a los ¢486,25 de la jornada anterior. En la sesión del miércoles, el tipo de cambio había alcanzado su menor nivel en Monex; sin embargo, bastó una jornada para que volviera a marcar un nuevo mínimo.

Según datos del Banco Central, el dólar acumula 43 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra por debajo de los ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese monto fue el 10 de diciembre del 2025, cuando llegó a ¢501.

Noticia en desarrollo.