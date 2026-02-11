Economía

Precio del dólar llega a nuevo mínimo en el Monex

Tipo de cambio cerró por debajo de los ¢487 en el mercado administrado por el Banco Central.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Caída en el tipo de cambio.
Precio del dólar sigue cayendo en el Monex. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
DólarTipo de cambioPrecio del dólarMonexMercado de Monedas ExtranjerasBanco Central
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.