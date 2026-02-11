Precio del dólar llega a nuevo mínimo en el Monex

El tipo de cambio marcó, este 11 de febrero, un nuevo mínimo en la historia del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El promedio ponderado del precio del dólar cerró la sesión de este miércoles en ¢486,25, el menor valor registrado desde que se inició la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

Según datos del ente emisor, el dólar acumula 42 sesiones de negociación consecutivas en las que su precio cierra por debajo de los ¢500. La última vez que el valor de la moneda extranjera se ubicó por arriba de ese monto fue el 10 de diciembre del 2025, cuando llegó a ¢501.

Por su parte, entre el lunes 9 de febrero y este miércoles, el precio del dólar en el Monex cayó ¢5,98, pues comenzó la semana en ¢492,23. Tras esta caída que permitió que la divisa tocara un nuevo mínimo en el Monex, ¿qué pasa en las ventanillas de las entidades?

A la 1:49 p. m. de este 11 de febrero, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢488,5 y ¢579,08.

La mayoría, 33 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢500.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢399 y ¢484,78.

Negociación en el Monex

En la sesión de este miércoles, se negoció un total de $26,09 millones. Este, según la información del Central, es el monto más bajo que se ha registrado durante la semana en curso.

El Banco Central compró $11 millones de la cuantía negociada para los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) y $9,69 millones bajo la “sombrilla” de operaciones propias, es decir, para reforzar sus reservas monetarias internacionales.