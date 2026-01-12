Política

¿Falla el manejo del tipo de cambio? Mayoría de candidatos presidenciales dudan de la política del Banco Central

Mientras algunos sectores se benefician de la apreciación del colón frente al dólar, otros resienten su impacto. Estas son las posturas de los aspirantes presidenciales sobre la política monetaria del Banco Central

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Tras alcanzar mínimos históricos durante el último año, el precio del dólar reavivó el debate sobre el manejo del tipo de cambio en Costa Rica. Mientras algunos sectores se ven favorecidos por este escenario, otros enfrentan y resienten los efectos adversos, un contexto que hoy concentra críticas de la mayoría de candidatos presidenciales a la política económica del Banco Central.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Tipo de cambioBCCRPolítica monetaria
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.