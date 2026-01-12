¿Falla el manejo del tipo de cambio? Mayoría de candidatos presidenciales dudan de la política del Banco Central

Tras alcanzar mínimos históricos durante el último año, el precio del dólar reavivó el debate sobre el manejo del tipo de cambio en Costa Rica. Mientras algunos sectores se ven favorecidos por este escenario, otros enfrentan y resienten los efectos adversos, un contexto que hoy concentra críticas de la mayoría de candidatos presidenciales a la política económica del Banco Central.

Entre finales de noviembre e inicios de diciembre, el dólar acumuló 11 sesiones consecutivas en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) por debajo de los ¢500. El nivel más bajo se registró el 4 de diciembre, cuando la divisa se negoció en ¢488,06.

Ese valor marcó un mínimo histórico y se ubicó en rangos similares a los de hace dos décadas, cuando en Costa Rica aún regía el sistema de minidevaluaciones, instaurado tras la crisis de 1980.

En este contexto, diversos sectores han resentido la apreciación del colón frente al dólar, como los exportadores, el turismo, las empresas que compiten con importaciones, las personas que perciben ingresos en dólares pero gastan en colones, así como el Gobierno en la recaudación fiscal.

En contraste, importadores, deudores en dólares y consumidores enfrentan un escenario más favorable. Sin embargo, economistas han advertido a La Nación de que estos beneficios podrían ser temporales, pues una apreciación tan marcada del colón genera incertidumbre a mediano y largo plazo.

Ante esta coyuntura, los aspirantes presidenciales expusieron su criterio sobre la conducción de la política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y si existen fallas en el manejo del tipo de cambio.

Candidatos responden ¿Están de acuerdo con la forma en que el Banco Central está manejando el tipo de cambio? - Parte 1

Laura Fernández (Partido Pueblo Soberano)*

El plan de gobierno de Laura Fernández propone asegurar la independencia del Banco Central, garantizando así niveles de inflación bajos y un tipo de cambio equilibrado. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Pese a reiteradas invitaciones y gestiones, Laura Fernández declinó conceder una entrevista a La Nación para abordar este y otros temas, por lo que las propuestas que se detallan a continuación se desprenden de su plan de gobierno.

El documento plantea asegurar la independencia del Banco Central con el fin de mantener una inflación baja y un tipo de cambio alineado con las condiciones económicas, sin intervenciones estatales excesivas en la oferta y demanda de divisas.

Sobre el fortalecimiento del sector turismo, uno de los más impactados por el tipo de cambio, el plan de gobierno de la oficialista propone impulsar su reactivación mediante planes maestros de desarrollo turístico, la simplificación de trámites y otras medidas, aunque no hace referencia directa al manejo cambiario.

Álvaro Ramos (Partido Liberación Nacional)

El aspirante Álvaro Ramos, del PLN, propone reformar la Ley Orgánica del BCCR para analizar no solo la inflación del país, sino también la producción. (JOHN DURAN/John Durán)

Álvaro Ramos manifestó su desacuerdo con la manera en que el Banco Central ha gestionado el tipo de cambio. En esa línea, planteó que reformaría la Ley Orgánica del BCCR para que sus objetivos no se concentren únicamente en la inflación, sino que incorporen también criterios relacionados con la producción.

“Un Banco Central que analiza los dos temas puede tomar una senda de decisiones muy diferentes que lleve a que el tipo de cambio sea más apropiado”, afirmó Ramos.

Ramos sostuvo esa misma línea al referirse a su propuesta para fortalecer al sector turismo frente a los efectos del tipo de cambio. A su juicio, una reforma legal de este tipo permitiría tomar decisiones más adecuadas en beneficio de esa actividad.

Ariel Robles (Frente Amplio)

Ariel Robles, postulante presidencial del Frente Amplio, afirmó estar en desacuerdo con la forma en que el BCCR maneja el tipo de cambio y lanzó críticas al presidente de la entidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El aspirante presidencial Ariel Robles reiteró su desacuerdo con la política monetaria del Banco Central y cuestionó que el presidente de la institución, cargo que actualmente ocupa el economista Róger Madrigal, actúe como “un ministro más del Gobierno”.

“El problema que tenemos actualmente es que pareciera que el presidente del Banco Central se comporta como un ministro más de gobierno”, enfatizó.

Robles explicó que la agrupación política que representa impulsó una iniciativa para colocar en un mismo nivel dos objetivos fundamentales del Banco Central: el control de la inflación y el pleno empleo. Además, señaló que el Frente Amplio promovió una reforma constitucional para dotar al BCCR de autonomía plena.

Para él, estos cambios permitirían un tipo de cambio más equitativo y con menor volatilidad.

Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana)

Claudia Dobles señaló que el BCCR no alcanza los objetivos propios de inflación que tiene. Propone ampliar los objetivos de la entidad más allá de ese indicador, para incluir también el empleo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Claudia Dobles sostuvo que el Banco Central no está cumpliendo sus metas de inflación, pese a contar con personal “muy sólido técnicamente”. Además, ante la apreciación del colón, la candidata planteó la necesidad de incorporar nuevas métricas de evaluación que permitan equilibrar la gestión del tipo de cambio.

“Tendríamos que empezar a incorporarle, tal vez, otro tipo de métricas que puedan hacer balance, no solamente los objetivos de inflación, sino los objetivos de empleo”, puntualizó.

Dobles subrayó, además, la importancia de coordinar acciones con el sector turismo –aunque no especificó cuáles–, al considerar que la fortaleza del colón frente al dólar está afectando esa actividad.

Asimismo, enfatizó en que esa misma situación impacta al sector agropecuario y las exportaciones, por lo que resulta necesario atenderla de manera integral.

Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos)

Natalia Díaz sugirió elevar a cargo de ministro a la presidencia del ICT para involucrarlo en el diálogo de apoyo al sector, golpeado por el tipo de cambio. (JOHN DURAN/John Durán)

Natalia Díaz sostuvo que el Banco Central no debe concentrarse únicamente en la inflación como meta, pues, ante un desequilibrio nacional o un riesgo estructural asociado al tipo de cambio, resulta equivocado priorizar ese indicador en detrimento de la competitividad y la generación de empleo en el país.

“Cuando el presidente actual del Banco Central termine su labor, yo sí puedo hacer que la persona que llegue comprenda y haga un balance”, dijo.

La candidata agregó que desde la Presidencia se podría elevar al jerarca del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) a la condición de ministro, con el fin de que tenga voz y voto en el Consejo de Gobierno y se fortalezca la coordinación interinstitucional para recoger aportes y ejecutar estrategias conjuntas.

Candidatos responden ¿Están de acuerdo con la forma en que el Banco Central está manejando el tipo de cambio? - Parte 2

Juan Carlos Hidalgo (Partido Unidad Social Cristiana)

El candidato Juan Carlos Hidalgo afirmó que la política monetaria del BCCR no se rige, actualmente, bajo los criterios técnicos, y lanzó críticas a los efectos del tipo de cambio en los sectores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Juan Carlos Hidalgo afirmó no estar “en lo absoluto” de acuerdo con la forma en que el Banco Central ha gestionado el tipo de cambio. En su criterio, las decisiones de la entidad afectan a sectores específicos y responden a una política monetaria que no se rige por criterios técnicos, ya que, con inflación negativa, la tasa de política monetaria debería ser más baja.

“Es una manera de influenciar en la dinámica económica. Creo que está generando un gran costo en empleo a ciertas industrias, como el turismo, también el sector agroexportador, entre otros. (...) La política monetaria debe regirse por criterios técnicos y, en este momento, ese no es el caso”, afirmó.

Hidalgo señaló que sostendría un diálogo con Róger Madrigal y la Junta Directiva del ente emisor para atender la coyuntura y que, una vez vencido el nombramiento de la presidencia de la entidad, impulsaría a una persona de alta reputación, defensora de una política monetaria neutral y contraria al uso del tipo de cambio para favorecer o castigar a sectores específicos.

Fabricio Alvarado (Partido Nueva República)*

El candidato Fabricio Alvarado no concedió entrevistas a 'La Nación'. Su plan de gobierno no menciona iniciativas referentes al tipo de cambio ni a la política económica del Banco Central. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Fabricio Alvarado se negó a conceder una entrevista a La Nación, pese a las múltiples solicitudes enviadas a su campaña. Las propuestas incluidas son tomadas de su plan de gobierno.

Aunque el documento no alude de forma directa a propuestas o valoraciones sobre la política económica vigente del Banco Central ni a los efectos de la apreciación del colón, el candidato plantea incorporar variables económicas en su estrategia para fortalecer la actividad turística. No obstante, tampoco se detalla cuáles son.

Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista)

Eliécer Feinzaig afirmó y criticó que la política monetaria actual del Banco Central consiste en mantener un tipo de cambio "artificialmente bajo". (JOHN DURAN/John Duran)

Eliécer Feinzaig afirmó no estar de acuerdo con la forma en que el BCCR ha gestionado el tipo de cambio y cuestionó el incumplimiento de la meta de inflación durante 31 meses consecutivos; es decir, por dos años y medio.

“Ha quedado evidenciado que la política de este Banco Central es mantener un tipo de cambio artificialmente bajo porque beneficia a este gobierno de dos formas: favorece a los importadores, que fueron quienes financiaron la campaña del presidente de la República, y permite maquillar las cifras macro del país”, apuntó.

Feinzaig calificó como un “autoengaño” asumir que la apreciación del colón se traduce en una mejor calidad de vida, ya que recordó que gran parte de la población gana en colones y enfrenta un costo de vida en esa misma moneda.

El candidato añadió que, una vez finalizado el periodo actual de la presidencia del BCCR, velará por que la persona que asuma el cargo implemente una política monetaria y cambiaria de carácter neutral.

Luz Mary Alpízar (Partido Progreso Social Democrático)

Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, cuestionó que el Banco Central no haya logrado resguardar a sectores como el turismo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luz Mary Alpízar reconoció los “esfuerzos” del BCCR para contener la inflación y la liquidez en dólares; sin embargo, cuestionó que la institución no haya logrado resguardar a sectores como el turismo.

“Rechazo la injerencia política en el Banco Central y respaldo leyes para sacar a ministros de sus juntas directivas”, afirmó.

José Aguilar Berrocal (Partido Avanza)

El aspirante presidencial José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, manifestó que el tipo de cambio ha estado “reevaluado de manera artificial”. Por ello, planteó una revisión de la política monetaria actual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

José Aguilar Berrocal expresó su desacuerdo con la gestión del tipo de cambio por parte del BCCR y sostuvo que este ha estado “reevaluado de manera artificial”.

Según su criterio, esto mermó la competitividad de la agroindustria exportadora, el turismo y otras actividades vinculadas con la inversión extranjera directa y el régimen de zona franca.

Aguilar añadió que es necesario revisar la política monetaria respetando la autonomía del BCCR y manteniendo la meta de inflación, pero hizo hincapié en que se debe replantear el uso de los activos productivos de la economía para avanzar hacia el pleno empleo.

Fernando Zamora (Partido Nueva Generación)

Fernando Zamora criticó la política actual del BCCR y propone evaluar el regreso al sistema de minidevaluaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fernando Zamora manifestó su disconformidad con la gestión del BCCR, al considerar que se trata de una política con riesgos especulativos y que, además de generar volatilidad, está “dinamitando el sector productivo y de servicios”.

Si bien reconoció que la política cambiaria es competencia del Banco Central y no del Poder Ejecutivo, sostuvo que el esquema de minidevaluaciones resultaba más favorable, y planteó la posibilidad de retomar ese modelo.

“Hay que valorar volver al sistema de minidevaluaciones, que nos da estabilidad y que no afecta tampoco a la persona que gana en colones, pero establece un mecanismo de regulación para que la especulación en compra y venta de dólares se desestimule”, dijo.

Claudio Alpízar (Partido Esperanza Nacional)

Claudio Alpízar cuestionó que el ente emisor no ha acompañado la apreciación del colón frente al dólar con reducciones de tasas de interés en colones, manteniendo "ahogada" a la clase media endeudada en moneda local. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Claudio Alpízar sostuvo que el BCCR “ha manejado mal el tipo de cambio”, al beneficiar a importadores y deudores en dólares, mientras encarece la economía real y afecta a sectores como el turismo y la agroexportación.

A su criterio, no se trata de un “mercado realmente libre”, ni se refleja una disminución en los precios al consumidor. Además, cuestionó que la entidad no haya acompañado la apreciación del colón con rebajas en las tasas de interés en moneda local.

Añadió que devolvería “independencia real” al Banco Central, para evitar que la política cambiaria se utilice como un alivio temporal de la deuda externa y resguardar la competitividad de las actividades vinculadas al dólar.

Ana Virginia Calzada (Partido Centro Democrático y Social)

Ana Virginia Calzada afirmó que el tipo de cambio requiere de mayor estabilidad, pero descartó que el precio de la divisa deba alcanzar cifras registradas en el 2022, cuando rondaba los ¢700. (Jose Cordero/José Cordero)

Ana Virginia Calzada consideró que el tipo de cambio vigente requiere un ajuste. Descartó que la divisa deba acercarse a los ¢700, como ocurrió en junio del 2022, pero también rechazó que continúe a la baja.

“Eso está causando problemas importantes en la economía. Tiene que ser una fijación de tipo de cambio que sea más transparente”, afirmó.

La candidata indicó que una mayor estabilidad cambiaria es clave para respaldar al sector turismo y a otras actividades productivas.

David Hernández (Partido de la Clase Trabajadora)

El candidato a la presidencia por el Partido de la Clase Trabajadora, David Hernández Brenes, señaló que la política de tipo de cambio no debería beneficiar a sectores particulares. (Alonso Tenorio/Atenorio)

David Hernández expresó su desacuerdo con la política vigente del BCCR y sostuvo que el tipo de cambio se ha mantenido en su nivel actual para favorecer a sectores específicos que, según señaló, el presidente Rodrigo Chaves busca beneficiar, entre ellos los importadores.

“Es una política artificial. No lo digo yo, lo dicen analistas económicos”, afirmó.

Walter Hernández (Partido Justicia Social Costarricense)

El candidato Walter Hernández afirmó que el tipo de cambio no debe beneficiar a unos sectores en detrimento de otros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Walter Hernández también dijo que no está de acuerdo con la política vigente del BCCR y afirmó que el nivel actual del tipo de cambio favorece a quienes especulan e invierten en moneda extranjera.

Hernández indicó que es indispensable atender la situación del turismo con la participación de los ministros de Hacienda y Economía, así como del presidente del Banco Central, y recalcó que el tipo de cambio no debe beneficiar a unos sectores en detrimento de otros.

Boris Molina (Partido Unión Costarricense Democrática)

Boris Molina Acevedo aseguró que el precio del dólar ha generado una falsa "ilusión" de estabilidad, pero recordó las consecuencias adversas que esto genera, como la pérdida de empleo. (Jose Cordero/José Cordero)

Boris Molina afirmó que el nivel del dólar ha favorecido a un sector y lo ha “premiado”, lo que ha generado una “ilusión” de estabilidad.

No obstante, cuestionó que mantener la divisa en un mismo rango no implica necesariamente mayores beneficios para toda la economía.

“Hemos visto que hay grupos que se han visto seriamente perjudicados y que, a su vez, perjudican sobre todo el tema del desempleo, porque justamente vivían de transacciones en dólares y ahora vieron mermadas las posibilidades y tienen que sacrificar por donde más duele: cortando las cabezas de los trabajadores”, dijo.

Marco Rodríguez (Partido Esperanza y Libertad)

Marco Rodríguez Padilla, del Partido Esperanza y Libertad, dijo que el manejo actual de la política cambiaria no es adecuado "a corto plazo", pues considera que la empresa privada se ha visto impactada en distintas áreas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Marco Rodríguez sostuvo que el manejo actual de la política económica “no es el adecuado a corto plazo”, al considerar que la empresa privada se ha visto impactada en distintas áreas, incluida la generación de empleo.

Añadió que, si la afectación alcanza a la mayoría de sectores, resulta necesario “sentarse a la mesa” para analizar las intervenciones del BCCR y adoptar decisiones monetarias de acción inmediata.

“El tipo de cambio no debería estar en el monto en el que está hoy”, aseguró.

Ronny Castillo (Partido Aquí Costa Rica Manda)

El candidato presidencial Ronny Castillo manifestó desacuerdo con el manejo del tipo de cambio del BCCR, y afirmó que se mantiene "artificialmente" bajo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ronny Castillo afirmó no estar “de acuerdo para nada” con la política monetaria actual del BCCR y sostuvo que el tipo de cambio se mantiene “artificialmente bajo”, al considerar innecesarias tasas de interés tan elevadas.

A su juicio, la entidad “no tiene ninguna credibilidad” en el contexto actual, pues impulsa una estrategia restrictiva que no favorece el crecimiento económico de largo plazo.

Indicó que conversaría con el presidente del Banco Central para conocer su posición sobre la política macroeconómica, aunque considera que esta responde a intereses del gobierno.

Douglas Caamaño (Partido Alianza Costa Rica Primero)

Douglas Caamaño señaló que coincide con algunas decisiones del Banco Central, pero optaría por un diálogo entre los sectores exportador e importador para lograr un balance. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Douglas Caamaño señaló que coincide con algunas decisiones del Banco Central, pero advirtió de que es necesario revisar las compras de divisas que se realizan para sostener el nivel actual del dólar.

Indicó que se debe propiciar un diálogo y un equilibrio entre importadores y exportadores, y expresó su inquietud por lo que calificó como una adquisición excesiva de moneda extranjera por parte de la entidad.

Luis Amador (Partido Integración Nacional)

Luis Amador señaló que el comportamiento actual del tipo de cambio beneficia a algunos sectores y afecta a otros, por lo que es un tema que debe analizarse con cautela. (JOHN DURAN/John Durán)

Luis Amador señaló que el comportamiento actual del tipo de cambio beneficia a algunos sectores y afecta a otros, por lo que, a su criterio, debe analizarse con cautela.

Añadió que las variaciones cambiarias generan incertidumbre para la inversión, razón por la cual abogó por un esquema más estable.

“A los perjudicados se les puede apoyar para acceder a nuevos mercados, tener acceso a recursos para que puedan modernizarse, acelerar su recuperación, etcétera”, afirmó.