Banco Central compra millones de dólares a Hacienda: reservas llegan a niveles récord

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) compró millones de dólares al Ministerio de Hacienda para reforzar sus reservas monetarias internacionales, que alcanzan niveles sin precedentes.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, confirmó que el ente emisor ha adquirido divisas a Hacienda, que en noviembre y enero colocó dos emisiones por 1.000 millones de euros cada una en el mercado interno.

“Por el momento, la mayor parte ha sido para fortalecer reservas. Parte de los euros que colocó el Ministerio de Hacienda los convierte a colones. El Banco (Central) los compra (dólares), no pasan por el mercado cambiario”, añadió Madrigal.

Entre noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2026, el Banco Central adquirió $1.127 millones para sus reservas monetarias. De ese total, $542 millones provinieron de una entidad del sector público no bancario (SPNB), según registros de la intervención cambiaria del emisor.

Esta dinámica impulsó que en diciembre y enero el BCCR comprara $463 millones y $467 millones, respectivamente, para reservas. Para encontrar un monto mensual superior en este apartado es necesario remontarse a marzo de 2024, cuando el BCCR adquirió $736 millones.

La autoridad monetaria también realizó compras de estabilización por requerimiento del sector público por $231,30 millones entre noviembre y enero. Aunque estas operaciones no se atribuyen directamente a Hacienda en la información publicada por el BCCR, ese ministerio suele ser el responsable, ya que no son transacciones frecuentes.

El jerarca del Banco Central manifestó que la continuidad de las compras a Hacienda dependerá del propio Ministerio, debido a que también mantiene obligaciones de deuda en moneda extranjera.

“Hacienda tiene que ser muy cuidadoso de cuánto vende y cuánto conserva, porque tiene obligaciones en moneda extranjera. Uno pensaría que por una gestión de Tesorería, lo más razonable es que buena parte de lo que tiene en moneda extranjera, lo mantenga para los pagos”, aseguró Madrigal.

El presidente del Banco Central señaló que estas operaciones cambiarias con Hacienda no ingresan al mercado, debido a que la transacción se realiza de forma directa entre el Ministerio y el ente emisor.

Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), afirmó que, en un escenario ideal, las entidades del sector público deberían poder vender y comprar sus dólares en el mercado, sin la intervención del emisor, para que el mercado refleje un tipo de cambio “más real”.

Actualmente, el emisor es quien participa para satisfacer la demanda del sector público. “El Banco Central maneja esas compras y ventas para no afectar el mercado cambiario. El mercado debería ser lo más puro posible, que sean todos los agentes económicos los que participen en la compra y venta para saber realmente el valor del dólar”, agregó.

El pasado 16 de enero, el Ministerio de Hacienda asignó en subasta abierta la segunda emisión en euros por un total de 1.000 millones, con vencimiento en 2036, un cupón neto del 6% y una tasa de rendimiento del 6,01%.

La primera emisión, por un monto igual, se realizó el 21 de noviembre. La entidad aseguró que este nuevo endeudamiento le permitirá enfrentar los vencimientos de deuda del primer trimestre de 2026 con mayor holgura.

La Nación envió consultas por medio de un correo electrónico al Ministerio de Hacienda desde el miércoles 4 de febrero. Al cierre de edición, no se obtuvo una respuesta .

Reservas récord

En un contexto de mayor abundancia de divisas, el Banco Central aumentó sus reservas monetarias internacionales en los últimos años, hasta alcanzar el nivel récord en el que se encuentran actualmente.

Al 8 de febrero de 2026 —último dato disponible—, el saldo de reservas alcanzó $18.606 millones, una cifra considerablemente superior a los $14.341 millones registrados en la misma fecha de 2025.

Desde el 19 de enero pasado, el saldo de reservas se mantiene por encima del umbral de los $18.000 millones y alcanzó un máximo histórico de $18.623,9 millones el 30 de ese mismo mes.

El ente emisor inició a mediados de 2022 un proceso de incremento de reservas luego de que, a raíz de la pandemia y la crisis global de contenedores, tuviera que atender la demanda de dólares del mercado local, lo que redujo su nivel de divisas.

Las reservas actúan como un blindaje ante adversidades externas. Funcionan como un seguro que permite al país afrontar y mitigar los impactos de choques negativos y preservar la estabilidad de la economía.