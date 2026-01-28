Economía

Banco Central se opone a dos proyectos sobre el retiro total del ROP: discusión interna genera roces

Junta Directiva del BCCR aprobó, por mayoría, emitir criterio negativo a dos proyectos sobre el régimen obligatorio de pensiones.

Por Luis Enrique Brenes
Fachada Banco Central de Costa Rica
El Banco Central analizó dos proyectos de ley que proponen el retiro completo del ROP. (John Durán/La Nación)







BCCRROPRetiro del ROPBanco Central de Costa Rica
