Conozca los planes de beneficios del ROP y cuál concentra más pensionados

A noviembre del 2025, el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) registraba 86.830 jubilados, quienes reciben su prestación mediante alguna de las modalidades de pensión actualmente disponibles en el sistema.

Dichas opciones, ofrecidas por las operadoras de pensiones complementarias (OPC), determinan la forma como se entregan los recursos acumulados al momento de la jubilación.

La modalidad más utilizada es la renta a plazo cotizado, escogida por 58.454 personas, lo que equivale al 67% del total de pensionados a noviembre pasado. Bajo este esquema, el beneficiario recibe su pensión durante el mismo plazo en que realizó aportes al ROP. Por ejemplo, si un trabajador cotizó durante 23 años, el desembolso se efectuará por esa misma cantidad de años.

En segundo lugar, se ubica la renta permanente, con 18.460 jubilados. En esta modalidad, el monto mensual de la pensión se calcula como el promedio simple de los rendimientos de los últimos 36 meses, generados por las inversiones del ROP. El capital acumulado −correspondiente a las cotizaciones− se entrega a los beneficiarios una vez que fallece el pensionado.

La tercera alternativa más usada es la renta a expectativa de vida condicionada, una modalidad que destina el capital de la pensión para ser retirado en pagos periódicos, de conformidad con las condiciones pactadas, informa BCR Pensiones en su sitio web. En este caso, el saldo se agota a la edad de la expectativa de vida de la persona.

Por último, está el retiro programado, con 4.634 jubilados, en el cual la pensión es calculada como un pago mensual ajustable (cuenta con revisiones en el tiempo) en función del saldo acumulado, los rendimientos ganados y de la expectativa de vida del pensionado, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Adicionalmente, el marco normativo contempla la renta vitalicia, mediante la cual el pensionado del ROP podría contratar con una aseguradora una pensión mensual fija de por vida. No obstante, esta modalidad no se ofrece actualmente en el mercado.

¿Una pensión fija del ROP?

Actualmente, todas las modalidades disponibles del ROP experimentan recálculos periódicos. No obstante, una reforma al Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual, enviada a consulta pública por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), permitiría a las personas suspender dichos recálculos y mantener el monto de la pensión sin cambios.

La propuesta pretende incorporar un parámetro de renta estable a dicho reglamento, con el fin de ofrecer a los jubilados y beneficiarios del ROP un ingreso menos volátil y con mayor previsibilidad.

De ser aprobada la iniciativa, cuando una persona active este parámetro, el monto de su pensión se fijará en el momento de la decisión, según explicó la Oficina de Prensa de la Supén. A partir de ahí, solo se ajustará una vez al año, cuando la inflación (medida por el Índice de Precios al Consumidor, IPC) sea positiva, hasta que se agote el saldo acumulado en la cuenta del jubilado.