Así finalizaron los rendimientos de las pensiones del ROP en 2025: revise el desempeño de su operadora

El Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) sumaba 3,2 millones de afiliados —de los cuales, 1,39 millones están aportando activamente— y administraba activos que alcanzaban los ¢14,4 billones al último mes del año pasado.

Al cierre del 2025, las rentabilidades anualizadas nominales —es decir, sin considerar el efecto de la inflación— se mantuvieron positivas en las seis operadoras de pensiones complementarias (OPC): BAC Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, Popular Pensiones, Vida Plena, y la Operadora de Pensiones Complementaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS).

Popular Pensiones, que concentra el mayor número de afiliados del ROP, reportó en diciembre pasado la rentabilidad anual más alta del sistema. En segundo lugar se ubicó BAC Pensiones.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supén), los rendimientos de estas dos operadoras fueron de 10,8% y 10,51%, respectivamente, mientras que el resto de las OPC registró rentabilidades superiores al 7%.

Popular Pensiones y BAC Pensiones también fueron las que presentaron las rentabilidades más altas en el plazo de cinco años.

No obstante, la Supén y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) han subrayado en el pasado la importancia de analizar los rendimientos del ROP con una visión de largo plazo, pues se trata de un régimen concebido como un mecanismo de ahorro previsional.

Desde esta perspectiva, al observar la rentabilidad nominal a un plazo de 10 años, Popular Pensiones también encabezó el ranking a diciembre del 2025, con un rendimiento de 8,9%, seguida por BN Vital, con un 8,53%. Las cuatro operadoras restantes mostraron desempeños superiores al 8,0%.

Composición del saldo del ROP

El ROP es un fondo constituido por los aportes de los patronos y los trabajadores, los cuales son equivalentes al 4,25% del salario reportado en las planillas de la CCSS. De ese porcentaje, el 1% es aportado por el trabajador y el 3,25% por el patrono.

Adicionalmente, el saldo del ROP contempla los rendimientos generados por las inversiones hechas por la OPC en la que se está afiliado.

En su boletín informativo de octubre del 2025, la Supén detalló que, según un cálculo basado en una “tasa de rendimiento de flujos futuros” del 7%, el saldo del ROP de un afiliado “promedio” de 25 años en el 2025 que se pensione en 2065 se compondría por 5% de los aportes obreros, 17% del patronal y 78% de rendimientos.

Por la administración de los recursos del ROP, las operadoras cobran una comisión. Según la Supén, las seis OPC aplican una comisión anual del 0,35% sobre el saldo administrado, destinada a cubrir sus costos operativos.

“Las comisiones se cobran mensualmente, a razón de 0,35% dividido entre 12, sobre el saldo al cierre de cada mes”, explicó Sergio Quevedo, director de Inversiones de BN Vital, a La Nación en noviembre del 2025. Esto equivale a una comisión aproximada del 0,029% mensual.

El objetivo del ROP

La Supén reiteró en 2025 que el ROP fue concebido para otorgar una renta mensual durante la vejez y complementar la pensión básica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o del régimen primario alternativo al que pertenezca el trabajador.

“Por tanto, cualquier iniciativa que promueva el retiro anticipado o total de estos fondos desnaturaliza el propósito previsional del régimen y reduce la protección económica futura de los trabajadores”, advirtió la Superintendencia.

Asimismo, la entidad recordó en su boletín de octubre que los recursos del ROP no constituyen un ahorro personal para consumo inmediato —como cambiar de vehículo o pagar deudas—, sino un complemento de la pensión que otorgará el régimen básico.