Economía

Así finalizaron los rendimientos de las pensiones del ROP en 2025: revise el desempeño de su operadora

Compare la rentabilidad nominal de las operadoras que administran el ROP en tres distintos plazos.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Actualmente, el ROP cumple su cometido: complementa la pensión básica. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Régimen Obligatorio de Pensiones ComplementariasROPPensionesOperadoras de pensiones
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.