Proyectos del ROP convocados por Chaves encienden alertas por riesgo de pobreza en vejez y golpe a economía

Un retiro masivo del ROP provocaría presiones inflacionarias y afectación en las tasas de interés, advierte Supén.

Por Mónica Cerdas Gómez
A partir de abril, entrarán en vigencia las nuevas reglas del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), establecidas por la Superintendencia de Pensiones (Supén). La reforma introduce fondos generacionales, que dividen a los afiliados en cuatro grupos según su edad y nivel de riesgo, con el objetivo de mejorar la administración de los recursos de los trabajadores y jubilados.
El ROP no es un ahorro a la vista, es un fondo de pensión, recordó Supén.







