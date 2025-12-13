Política

A días de votación sobre inmunidad, Rodrigo Chaves convoca proyecto de Gilberth Jiménez sobre temática que había prometido vetar: el ROP

Chaves tenía congeladas las iniciativas de retiro del ROP, además de que su exministro de Hacienda se había opuesto categóricamente a estos planes

Por Sebastián Sánchez
Renuncia del diputado Gilbert Jiménez al PLN
El presidente Rodrigo Chaves convocó el proyecto de ley para el retiro anticipado del ROP, pese a que en el pasado manifestó su oposición.







