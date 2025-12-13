A días de votación sobre inmunidad, Rodrigo Chaves convoca proyecto de Gilberth Jiménez sobre temática que había prometido vetar: el ROP

El presidente Rodrigo Chaves convocó el proyecto de ley para el retiro anticipado del ROP, pese a que en el pasado manifestó su oposición.

En la víspera de la votación sobre su inmunidad, el presidente Rodrigo Chaves convocó dos proyectos de ley sobre una temática que había congelado y que había prometido vetar: el retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Uno de los proyectos es del diputado exliberacionista Gilberth Jiménez, cuyo voto puede contribuir a evitar el desafuero.

El otro texto es de la legisladora oficialista Ada Acuña.

Chaves realizó la convocatoria de ambos expedientes el 10 de diciembre, después de haberlos mantenido fuera de la agenda de la Asamblea Legislativa durante 40 días, desde que empezó el actual periodo de sesiones extraordinarias, el 1.° de noviembre.

Consultado por La Nación, el diputado Gilberth Jiménez reconoció que solicitó al gobierno la convocatoria del proyecto de ley: “Sí, claro. Yo no solamente le mandé nota (al presidente), sino que le he venido insistiendo constantemente, tanto en controles políticos, como también una nota que le mandé al Ejecutivo solicitándole con urgencia la convocatoria de dicho recurso. Soy consciente que tanto la señora (Ada Acuña) como este servidor presionamos para que ambos proyectos fueran convocados”.

Jiménez niega canje

El ahora legislador independiente negó rotundamente que la convocatoria responda a una negociación para que vote en contra del levantamiento del fuero el próximo 16 de diciembre, día en que posiblemente se rechace la solicitud hecha por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para estudiar denuncias sobre presunta beligerancia del mandatario.

“En lo absoluto, cero, cero, cero, totalmente cero. No hay existido ningún condicionamiento ni mucho menos. Mi posición es una convicción mía, muy propia y no tiene que ver nada en lo absoluto, ni condicionada.

“Yo jamás voy a ponerme en ese tipo de cosas ni mucho menos condicionar una convocatoria de un proyecto para que se dé una situación determinada, o sea, yo no voy a condicionar mi voto ni mucho menos voy a apresurarme a ese tipo de canallada, diría yo”, aseveró Jiménez.

El pasado 14 de noviembre, el presidente Rodrigo Chaves compareció ante la comisión legislativa que estudiaba su desafuero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La advertencia de la Supén

La Superintendencia de Pensiones (Supén) se opone a la entrega anticipada del ROP al señalar que estos recursos no son un ahorro de libre disposición, sino un complemento a la pensión diseñado para asegurar ingresos durante toda la vejez.

Según la Supén, permitir retiros anticipados o totales reduce la protección económica de las personas jubiladas y aumenta el riesgo de que el trabajador agote en pocos años los fondos, además de que afectaría la rentabilidad de los fondos al forzar inversiones con menores plazos.

La Ley de Protección al Trabajador, aprobada en febrero del 2000, creó el ROP para complementar las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, las cuales están en deterioro financiero.

El ROP se alimenta principalmente del 3,25% sobre el salario que aportan los patronos en favor de los trabajadores, así como del 1% que ponen los asalariados.

¿Qué dijo Chaves en el 2022 sobre proyectos del ROP?

A principios del 2022, cuando el diputado Francisco Nicolás, del PLN, anunció una iniciativa sobre retiros del ROP para pagar deudas, Chaves se opuso categóricamente.

En aquella ocasión, dijo: “Me preocupa que la propuesta tenga como intención, o como consecuencia no deseada, que la gente saque el ROP para pagar a los bancos que están viendo un aumento en su morosidad en los portafolios de tarjetas de crédito. Si esa es la intención, ahí mismo la voy a vetar. Habrá que ver el detalle. Tengo esa sospecha. No se vale”.

Desde entonces, su administración no ha apoyado iniciativas en ese sentido.

El exministro de Hacienda y actual candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, se opuso al anterior proyecto del PLN en febrero del 2023 de forma radical. “No podemos cambiar el pan de hoy por el hambre de mañana”, afirmó.

Señaló que retirar gran parte de ahorro causaría un alza en las tasas de interés y, en consecuencia, en la inflación.

La propuesta de Gilberth Jiménez

El proyecto de ley promovido por Jiménez propone que los trabajadores puedan retirar en un solo tracto el 100% el monto total acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) al momento de alcanzar la jubilación.

Jiménez dijo que varias bancadas han planteado observaciones que ya fueron incorporadas en un texto sustitutivo, lo que, según dijo, facilita los acuerdos.

Indicó que Nueva República (PNR) ha manifestado su respaldo, que el Frente Amplio (FA) ha propuesto ajustes en los plazos de entrega y que incluso, desde Liberación Nacional, se han presentado alternativas para modificar el esquema de desembolsos. El jefe de fracción del PLN, Oscar Izquierdo, presentó a mediados de este 2025 otra iniciativa en este sentido.

Jiménez sostuvo que está reuniendo apoyo de las diversas fracciones para su iniciativa, por lo que espera que el proyecto pueda salir de comisión en los próximos días y avanzar al plenario.

El proyecto de ley para el retiro anticipado del ROP fue convocado por el presidente Rodrigo Chaves. (Aarón Sequeira/La Nación)

“Parte de la Unidad (Social Cristiana) y lo que es PLP (Liberal Progresista), principalmente don Eli Feinzaig y don Gilberto (Campos), son los únicos que no están de acuerdo en aprobar estos proyectos”, indicó.

En el 2020, se aprobó un plan que permitió a quienes se jubilaron hasta el 31 de diciembre de 2020 retirar el 100% de su fondo de pensión complementaria en un plazo de dos años y medio, mientras que quienes se jubilan entre el 1.º de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030 pueden hacerlo en un número de meses equivalente a las cuotas aportadas.

En abril de 2025, el Congreso también aprobó que los trabajadores con enfermedades graves puedan retirar la totalidad de los fondos del ROP.

Reglas de levantamiento de inmunidad

Para que el levantamiento de la inmunidad de Chaves sea aprobado se requiere una mayoría calificada de 38 votos. El pasado 22 de setiembre, el PUSC y Nueva República evitaron que se le retirara el fuero al presidente por un presunto delito de concusión, en el denominado Caso BCIE–Cariñitos.

En ese momento, faltaron cuatro votos para desaforar a Chaves. Jiménez fue uno de los que voto en contra.

El panorama sería muy similar este 16 de diciembre.