Fabricio Alvarado y Nueva República salvan a Rodrigo Chaves de levantamiento de inmunidad

La fracción de Nueva República ya tomó una decisión sobre el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, según lo anunció la bancada este miércoles.

A través de un comunicado de prensa, los seis legisladores anunciaron que votarán en contra de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para quitarle el fuero al mandatario y seguir adelante con una investigación sobre 15 denuncias sobre presunta beligerancia política.

Aunque se trata de una solicitud del TSE por varias denuncias presentadas contra Rodrigo Chaves, Fabricio Alvarado y sus compañeros de fracción alegaron que es culpa de Liberación Nacional (PLN) y del Frente Amplio (FA) que la discusión sobre la inmunidad del presidente “esté hoy en el centro de la campaña y no las propuestas de los candidatos”.

Según los fabricistas, unirse a los votos de Liberación Nacional y el Frente Amplio, así como las diputaciones independientes, convertirían a Rodrigo Chaves en un mártir.

“Eso lo aprovechará para seguir llevanto agua a sus molinos y hacer que su candidata (la exministra de Presidencia Laura Fernández) gane las elecciones, algo que aún podemos evitar”, dijo el candidato y jefe de fracción.

En un comunicado de ocho párrafos, el diputado y candidato presidencial adujo que otros partidos no entendieron que Chaves no es candidato, pero siguen centrando las luces en él y alegó que el mandatario “se aprovecha de esa torpeza”.

En sus argumentaciones, el vocero fabricista arguyó que Chaves irá al Congreso, antes de que los diputados tomen su decisión, para aprovecharse de la tarima, “hacerle creer al país que las elecciones tienen que ver solo con él y no con su candidata (Laura Fernández)”.

Aunque claramente la decisión de Fabricio Alvarado salva a Rodrigo Chaves, Nueva República arguyó que su decisión como partido “no es para salvar a Chaves, sino para salvar a Costa Rica de Chaves”.

“Acá no nos estamos jugando un levantamiento del fuero presidencial, nos jugamos las elecciones y la democracia. No podemos seguir con los mismos políticos de siempre, que vienen de Liberación, el PUSC y el PAC y que hoy se disfrazaron de jaguares, sin sonrojarse siquiera”, alegó Alvarado.

Si bien el procedimiento de desafuero se dio luego de que la Sección Especializada del TSE analizó 15 denuncias presentadas contra Rodrigo Chaves, Fabricio Alvarado alegó que se trata de una “página de pésima estrategia política” y dijo que es necesario pasar esa página y que el país se concentre en la campaña electoral.

Noticia en desarrollo