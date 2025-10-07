Política

TSE pide a diputados quitar inmunidad a Rodrigo Chaves

Magistrados tramitan un expediente con 15 denuncias por beligerancia política contra el presidente de la República

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió este martes a los diputados que levanten la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un expediente con 15 denuncias por beligerancia política.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSELevantamiento de inmunidadRodrigo ChavesBeligerancia política
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.