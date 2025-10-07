TSE pide a diputados quitar inmunidad a Rodrigo Chaves

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió este martes a los diputados que levanten la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte un expediente con 15 denuncias por beligerancia política.

Se trata de una solicitud hecha por la Sección Especializada del TSE, con base en varias denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), y Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.

La solicitud de la Sección Especializada se tomó el pasado 3 de octubre y contempla 15 de las 24 denuncias por beligerancia que existen contra el mandatario.

Ese órgano está integrado por magistrados electorales suplentes y es el encargado de conocer, en primera instancia, los conflictos de carácter político electoral cuya resolución involucre la eventual aplicación de sanciones de parte del Tribunal Electoral.

Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC); de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.

El TSE explicó que, a diferencia de otros funcionarios y políticos investigados y eventualmente sancionados por beligerancia, en el caso del presidente corresponde solicitar el desafuero de Chaves, puesto que el presidente de la República está protegido por la inmunidad constitucional.

La decisión de la Sección Especializada fue tomada por unanimidad. El órgano está integrado por el magistrado Luis Diego Brenes, quien preside, junto con Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González.

Los tres magistrados estimaron que las denuncias contienen elementos suficientes para su admisibilidad, pero antes de avanzar al procedimiento sancionatorio, la Asamblea Legislativa debe levantarle la inmunidad al presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral.

Noticia en desarrollo