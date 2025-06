TSE prohíbe al gobierno difundir mensajes sobre logros en redes sociales durante la campaña electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) prohibió al gobierno difundir información o mensajes que exalten atributos o logros, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, durante la campaña electoral que se extiende desde la convocatoria hasta la fecha de los comicios. El Poder Ejecutivo tampoco podrá utilizar la imagen de sus jerarcas.

En el caso de las plataformas digitales, la prohibición se aplica sin importar si se paga o no por la difusión.

Esta disposición también la deberán acatar las instituciones descentralizadas, las empresas del Estado, las alcaldías y los concejos municipales.

Anteriormente, el TSE había interpretado que la regla fijada en el artículo 142 del Código Electoral no aplicaba para las redes sociales, pues se consideraba que lo prohibido era la pauta publicitaria pagada.

Sin embargo, esa interpretación no se correspondía con los estándares que recientemente ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En los casos Capriles vs. Venezuela y Mantilla vs. Nicaragua, se indicó que las plataformas y redes sociales de las instituciones públicas deben controlarse, puesto que “podrían convertirse en ventanas de exposición de la opción oficialista o de la candidatura que apoya el gobierno en funciones, lo cual puede ocasionar un ilegítimo desbalance en la contienda electoral”.

Por ello, el TSE emitió la interpretación 4190-E8-2025, este 20 de junio.

Los magistrados recordaron que el constituyente de 1949 se preocupó por incluir cláusulas que aseguraran que ninguna de las fuerzas políticas en contienda obtuviera ventajas indebidas del aparato público.

“Aún más, la Constitución Política califica de garantía del sufragio la ‘imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas’. Sobre esa base, nuestro ordenamiento tiene mecanismos para evitar que el inadecuado uso de recursos públicos -en favor de tendencias o candidaturas- ocasione un ilegítimo desequilibrio entre una opción eventualmente respaldada por quienes ocupan cargos de autoridad y las demás agrupaciones en contienda”, expuso el TSE.

El numeral 142 del Código Electoral impide que, durante el período de campaña, las instituciones divulguen -por cualquier medio de comunicación- información sobre los logros del gobierno.

Según la Corte IDH, los países deben contar con mecanismos para evitar el uso abusivo del aparato del Estado en favor de un candidato o candidata, o grupo político, por ejemplo, a través de la participación de servidores públicos, en ejercicio de sus funciones, en actos de proselitismo, el uso de recursos públicos en el proceso electoral, o la coacción del voto.

“El que no exista contraprestación dineraria no implica que no se haga un aprovechamiento indebido del aparato institucional, en tanto ‘el acceso que tienen los funcionarios públicos a los recursos del Estado (como las redes sociales, páginas web oficiales y demás plataformas digitales institucionales), puede ser utilizado para inducir el voto a favor del candidato oficial, afectando la equidad en la contienda”, argumentó el Tribunal, con base en la jurisprudencia de la Corte IDH.

El TSE recordó que la violación de esta norma se entiende como beligerancia política, la cual se sanciona con la obligatoria de destitución de la persona funcionaria y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período no menor a dos años.