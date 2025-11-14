Política

Rodrigo Chaves sobre levantamiento de inmunidad: arranca audiencia con reclamos por límites al abogado del presidente

Diputados chavistas reclaman porque presidenta de la comisión, Alejandra Larios, limitó a 10 minutos el uso de la palabra a José Miguel Villalobos

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
El presidente Rodrigo Chaves enfrenta su segunda audiencia para levantamiento de su inmunidad, esta vez por casos de supuesta beligerancia política.
El presidente Rodrigo Chaves enfrenta su segunda audiencia para levantamiento de su inmunidad, esta vez por casos de supuesta beligerancia política. (Asamblea Legislativa /La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

