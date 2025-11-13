Política

Rodrigo Chaves en audiencia sobre levantamiento de inmunidad: ¿A qué hora es y cómo se diferencia del anterior proceso de desafuero?

Comisión especial recibirá al presidente de la República, Rodrigo Chaves, este viernes, para dar sus argumentos contra la solicitud de levantamiento de inmunidad del TSE

Por Aarón Sequeira
Rodrigo Chaves comisión inmunidad José Miguel Villalobos
Rodrigo Chaves compareció ante la anterior comisión sobre levantamiento de su inmunidad en agosto, junto con su abogado, el candidato a diputado José Miguel Villalobos. (John Durán/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

