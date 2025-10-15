Política

TSE expone jurisprudencia sobre levantamiento de inmunidad por beligerancia

Andrei Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones, aclaró normas que permiten al órgano pedir levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves.

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Andrei Cambronero TSE
Andrei Cambronero, jefe de despacho de la presidencia del TSE, explicó a los diputados la normativa que habilita al órgano electoral a pedir el desafuero de Chaves. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesTSELetrado del TSEAndrei Cambronero
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.