Política

Fracciones legislativas reaccionan a solicitud del TSE de levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves

Diputados tendrán que conocer una nueva solicitud para retirar el fuero al presidente de la República, luego que un intento anterior quedó rechazado por no lograrse los 38 votos necesarios

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
22/08/2025 El presidente de la República, Rodrigo Chaves, comparece hoy en el Salón de Expresidentes y Expresidenta de la República, ante la comisión legislativa especial encargada de determinar si procede abrirle una causa penal en su contra. y ministro de Cultura Jorge Rodríguez. Foto John Durán
Un proceso anterior para retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves fracasó al no lograr alcanzar los 38 votos necesarios. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inmunidad Rodrigo ChavesBeligerancia políticaTSE
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.