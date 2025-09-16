Política

TSE aclara a diputado chavista que no puede escoger qué denuncias admitir contra Rodrigo Chaves

La magistrada Eugenia Zamora defendió la imparcialidad del ente electoral, ante los cuestionamientos del diputado oficialista Alexander Barrantes

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, le explicó al diputado oficialista Alexander Barrantes las obligaciones que tienen para la atención de denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, le explicó al diputado oficialista Alexander Barrantes las obligaciones que tienen para la atención de denuncias contra el presidente Rodrigo Chaves. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alexander BarrantesTSERodrigo ChavesBeligerancia política
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.