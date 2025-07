Pilar Cisneros pide votos para diputados durante acto oficial del Poder Ejecutivo

Durante un acto oficial organizado por la Casa Presidencial en Nicoya, Guanacaste, la coordinadora de estrategia política y comunicación de la alianza chavista para las elecciones de 2026, Pilar Cisneros, pidió a los asistentes su apoyo con el voto para lograr una representación de 40 diputados.

“Si ustedes nos dan 40 o más diputados, con la ayuda de don Rodrigo Chaves y de todo el equipo, vamos a devolverles un nuevo país”, aseguró la legisladora oficialista, mientras compartía el frente del escenario con Chaves y los demás diputados de la fracción de gobierno.

La diputada Pilar Cisneros y el presidente Rodrigo Chaves hicieron mención a la necesidad de sumar 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa. (Captura de pantalla/Captura de Pantalla)

Cisneros forma parte del comando de campaña de la alianza de agrupacciones chavistas, que irá a la contienda electoral bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La misma legisladora ha dicho que esta propuesta será la que de continuidad al proyecto político de Rodrigo Chaves.

Incluso, fue Cisneros la que lideró el anuncio el pasado 12 de julio, en el que se develó que otras dos agrupaciones depondrían sus intereses particulares, para presentar una sola papeleta presidencial y una única nómina para diputados.

Días después, una de esas agrupaciones anunció su retiro del pacto, Esperanza y Libertad.

Otras dos organizaciones políticas dentro de la alianza, Creemos y Renacer Democrático, no están habilitadas para participar en los comicios de 2026.

“Necesitamos algo de ustedes, necesitamos algo muy importante”, indicó la diputada, quien responsabilizó a los mandos medios, la Contraloría General de la República y, en términos generales, a la institucionalidad, por los atrasos en los grandes proyectos del Poder Ejecutivo.

“Entonces, ¿qué les venimos a pedir hoy? Exactamente, 40 o más diputados en la próxima Asamblea Legislativa”, declaró.

Alegó que ese número de parlmentarios es necesario “para poder sacar los proyectos que a nosotros, diputados valientes, no nos han dejado trabajar”.

Chaves: “Yo no estoy lanzándome a nada”

Durante una de sus intervenciones, el presidente afirmó que no se estaba postulando a nada, luego que se proyectara un video en el que Casa Presidencial contradijo publicaciones de los medios sobre distintos temas, incluida una que hacía referencia al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.

También se criticó al candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos. El segmento proyectó extractos de un video en el que Ramos menciona algunas de sus propuestas en materia de seguridad aeropuertaria. La locución de Casa Presidencial afirma que le aplauden las iniciativas, pero que todas ellas ya son implementadas por la actual administración.

“A mí no me gusta esto. Es una obligación hacerlo, porque las jetonadas y las mentiras, los asesinatos de una reputación de un hombre como Gerald Campos, las insinuaciones de que lo que ya existe ellos lo van a hacer, etc. No son cosas que podamos permitir que la gente lo diga, sin contradecirlo, y no por ningún interés político, porque yo no estoy lanzándome a nada.

“Yo creo que es por respeto al pueblo, que hay que hacer esta sección, porque no se vale que haya gente que quiera ver a la cara a mis compatriotas y que lo que les quiera ver, errádamente, es una cara de pendejo, de idiota”, manifestó el mandatario.

El gobierno anunció que el próximo miércoles 30 de julio dará a conocer la lista de los jerarcas que no continuarán en la adminstración, un día antes que se cumpla el plazo para que presenten sus renuncias los funcionarios del Poder Ejecutivo que pretendan postularse para una diputación.

Al ataque

Chaves fue el primero en mencionar la necesidad de contar con 40 diputados para hacer cambios en el país. La afirmación estuvo precedida por críticas a la labor del Poder Judicial y la urgencia de hacer cambios en ese poder de la República.

Afirmó no pensar en otra manera de arreglar “ese cáncer”, que no sea la democrática, por medio del “lapicero” y del “voto”.

“Pero para eso, compatriotas, tengan la certeza que para arreglar esto por las buenas, como nos gusta a nosotros, tiene que haber al menos 40 diputados que se pongan de acuerdo. Sin 40 de acuerdo, que no sean parte del cambalache, no lo vamos a poder arreglar por las buenas, y queremos que sea por las buenas, le pedimos a Dios que sea por las buenas”, expresó.

Dijo no estar pidiendo que voten por 40 diputados de un solo partido.

“Yo lo que estoy diciendo es que piensen cuáles 40 diputados, independientenmente de la bandera, es más probable que se pongan de acuerdo para arreglar al Frankenstein que nos está ahogando, el Poder Judicial.

“Y, que piensen cuáles diputados son parte del chorizo, del cambalache y del sistema, para no votar por ellos”, declaró a la multitud.

El acto del gobierno estuvo colmado de ataques por parte del mandatario contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que le prohíben usar las redes sociales durante la veda electoral para hacer propaganda de su gobierno, y la que le impide usar la figura del jaguar, porque es el emblema del partido chavista Tiempo de Valientes (Motiva).

El TSE advirtió que usar la figura del jaguar podría ser interpretado como una manifestación de beligerancia política.