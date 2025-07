Presidente de partido que renunció a la alianza chavista califica de tóxica a la dirigencia del movimiento

El presidente del partido Esperanza y Libertad, Carlos Palacios Franco, explicó las razones que llevaron a su agrupación a renunciar a la alianza chavista liderada por la diputada de gobierno Pilar Cisneros.

En una conversación de diez minutos con La Nación, la noche del miércoles, el jerarca partidario calificó de “tóxicos” a los líderes del movimiento y enfatizó que se sintió “utilizado y burlado”.

Para Palacios, la burla comenzó con una cena efectuada el 4 de junio, a la que fue invitado para conversar sobre la unión de banderas políticas en favor del movimiento chavista.

Según explicó, ese día alguien tomó una fotografía que luego se filtró a medios afines al gobierno, indicando que empezaba una coalición.

El presidente de Esperanza y Libertad aseguró que eso se hizo sin la autorización de las personas que estaban ahí, pero prefirieron obviar lo sucedido y siguieron las conversaciones de cara a la alianza.

“Ellos reconocieron que tomaron la foto y la filtraron de forma intencional, pero nunca se nos consultó. Luego, sale que van a hacer el lanzamiento, se hace una agenda y pensamos que nos iban a tratar como personas, organizaciones independientes, con honor y respeto, pero nos invisibilizaron, nos ignoraron”, dijo.

Palacios aseguró que los otros partidos integrados en la alianza con Pueblo Soberano, como Creemos, Renovación Democrática (PRD) y el Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), le vendieron a sus bases territoriales la idea de que ellos iban a ser la agrupación elegida para liderar la alianza chavista.

“Hay fuertes discordias en el movimiento. Dos o tres partidos le dijeron a sus bases que iban a ser el partido elegido. Al momento en que no lo son, se arma una contienda bastante fuerte a lo interno, que nadie quiere aceptar”, relató Palacios.

La agrupación elegida por Cisneros fue Pueblo Soberano, partido liderado por la exfuncionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega.

‘Uno no puede tener miedo ni aceptar mordazas’

Según explicó Carlos Palacios, se comunicó con él Freddy González, encargado de las operaciones y la logística del movimiento, aunque el presidente de Esperanza y Libertad lo identificó como “jefe de campaña”.

“Hoy (este miércoles) a las 6:30 a. m., estando yo de vacaciones, me llama el jefe de campaña, don Freddy González, técnicamente poniéndome una mordaza en la boca. Yo le dije: ‘Mirá, estás actuando como sicario, ¿quién te mandó a hacer contención?’”, relató Palacios en conversación con La Nación.

Aseguró que él no le había dado ninguna confianza a González para que lo llamara a esa hora y menos para que le reclamara por supuestas filtraciones a la prensa.

“Precisamente por eso voy a renunciar definitivamente, porque no voy a tolerar ese tipo de cosas. No tengo por qué temerle a nadie. Cuando me llamó, me dijo que no tengo por qué comentar nada ante la opinión pública, pero yo soy libre de lo que digo y de las consecuencias. Nadie puede decirme qué hablar y qué decir. Es enfermizo”, agregó.

Palacios manifestó que, cuando informó que quería renunciar, se generó alguna preocupación y dijo que lo acusaron de “hacerle daño al movimiento”.

Añadió que él tiene derecho a pertenecer o no a una organización política, religiosa o social, y dijo que “daño hicieron ellos cuando filtraron una foto sin consentimiento, para hablar de una alianza que nunca se consolidó”.

Este miércoles, La Nación intentó conversar con Freddy González, sobre los señalamientos que le hizo Carlos Palacios, pero cuando respondió la llamada, aseguró que se encontraba en el hospital, atendiendo una situación médica.

Se le enviaron las consultas por mensaje escrito, pero al cierre de este artículo no había respondido.