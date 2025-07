Hermano de Johnny Araya se une al movimiento chavista de Pilar Cisneros

El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Carlos Araya Monge, hermano del exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, se unió al movimiento chavista de Pilar Cisneros.

El también exviceministro Araya, quien tuvo cargos públicos en cuatro gobiernos del PLN, no quiso dar su versión por vía telefónica; sin embargo, en sus redes sociales expresa su respaldo al mandatario Rodrigo Chaves “sin temores ni medias tintas”.

En su página de Facebook, puso una foto de portada con la bandera color turquesa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), la plataforma política con la que participarán los adeptos de Rodrigo Chaves en las elecciones del 2026, según anunció Pilar Cisneros.

El 1.° de junio, Araya aseguró: “Ahora soy un convencido más de miles que andamos por el camino correcto, lo que podría llamarse un felino de esos pintados bellísimos”.

Luis Carlos Araya fue diputado del PLN en el segundo periodo de Óscar Arias (2006-2010), viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo Portuario en la administración de Laura Chinchilla (del 2012 al 2013) y director del Servicio de Vigilancia Aérea tanto en el gobierno de su tío Luis Alberto Monge Álvarez como en el primero de Arias (de 1982 a 1989).

Ha sido muy cercano políticamente a su hermano Johnny Araya, figura histórica del PLN. En mayo del 2023, renunció como viceministro para dedicarse a apoyar la campaña presidencial de su hermano.

“Voy a estar muy cerca de Johnny, y la idea es que mantengamos el mismo despacho. Voy a estar cerca de él, por supuesto, asistiéndolo en todas las cosas, pero, especialmente, en giras y atención al público”, apuntó en ese momento.

El exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Carlos Araya Monge ahora respalda abiertamente al presidente Rodrigo Chaves. (cre/Tomada de Facebook)

No ha renunciado formalmente al PLN

Johnny Araya afirmó que no tenía ningún comentario sobre este cambio de preferencia política de su hermano. No obstante, aclaró que no compartía su posición.

Por su parte, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, dijo que Luis Carlos Araya no ha renunciado formalmente al partido. “Según algunas manifestaciones públicas suyas, al parecer ya no milita en nuestras filas”, añadió.

Sobre el apoyo que manifiesta Luis Carlos Araya al chavismo, Guillén señaló que no tenía ningún interés en pronunciarse, “pues se trata de un asunto completamente irrelevante para nosotros y sin mayor trascendencia”.

En una publicación en su perfil de Facebook, del 27 de marzo de este año, Araya rememoró que dejó de ser liberacionista desde hace cuatro años “por no soportar la inmensa división que había y hay en ese partido donde se enseñan el puñal unos a otros”.

Aseguró que no es amigo de Chaves y que “apenas” lo conoce personalmente. Negó que estuviera “desesperado pidiendo posiciones”, pues lo que ofrece es su “modesta experiencia y trabajo incondicional”.

El político resaltó que votó por Rodrigo Chaves en segunda ronda en las elecciones del 2022 y que, desde entonces, se interesó “por escuchar con atención lo que planteaba”.

El 5 de abril, admitió que le “costó” y le “dolió” dejar al PLN, por los amigos que aún conserva en esa agrupación.