Asamblea PLN: Johnny Araya gana presidencia de Comité Político en medio de pugna con Álvaro Ramos

El exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, retomará un rol activo dentro de la estructura del Partido Liberación Nacional (PLN) tras ser elegido, este sábado, como presidente del Comité Político del cantón central capitalino, durante la asamblea de la agrupación verdiblanca.

De los 79 asambleístas presentes, Araya obtuvo 49 votos a favor, mientras que su contrincante, David Garita, recibió 12. Además, se registraron 12 votos en blanco y 4 nulos.

El exalcalde celebró su triunfo minutos después de las 11:15 a. m., acompañado por un grupo de unas 20 personas en las afueras del Balcón Verde, en La Sabana.

Araya manifestó a La Nación su agradecimiento hacia los asambleístas por su respaldo y criticó las declaraciones del candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, quien le pidió desistir de cualquier intención de postularse como diputado por la agrupación verdiblanca y le advirtió que no formará parte de su campaña ni contará con su apoyo.

El exalcalde negó tener intenciones de postularse por una silla legislativa en las próximas elecciones y enfatizó que ejercerá la presidencia de la Asamblea Cantonal durante dos o tres años, por lo que ocupar este cargo no le otorga ventaja, cuota de poder ni espacio de participación en la campaña electoral del partido.

Johnny Araya: "Me he tenido que enfrentar a declaraciones adversas de nuestro propio candidato"

Araya sobre Ramos: ‘Me extrañó mucho que hiciera de esto un conflicto’

En conversación con La Nación el pasado 17 de junio, Álvaro Ramos afirmó que quienes respalden al exjerarca municipal no serán bienvenidos en su movimiento.

“Queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto nacional, que estamos liderando, para una nueva Costa Rica, desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento”, expresó el candidato presidencial.

Araya respondió a esas declaraciones y manifestó no comprender por qué Ramos cuestionó su postulación al Comité Político del cantón capitalino. Aseguró que estas elecciones cantonales no implican ninguna repercusión ni le otorgan ventaja o participación alguna en la campaña electoral del partido.

“Me extrañó mucho que el candidato (Álvaro Ramos) hiciera de esto un conflicto como el que hizo en los medios de comunicación. Me extrañó porque (...) la elección de los presidentes de comités políticos cantonales ha sido una cosa que no tiene ninguna trascendencia, que no tiene ninguna repercusión, al punto que nunca ha sido noticia”. — Johnny Araya.

El exalcalde añadió que no ha participado ni tiene intención de involucrarse en la campaña presidencial del PLN, y recalcó que las advertencias de Ramos no solo resultaron descalificantes, sino que también provocaron malestar entre algunos dirigentes del cantón de San José.

“Es gente que trabajó por él (Álvaro Ramos) en la convención y que no recibió ni las gracias, y que obviamente está resentida. Se siente golpeada por el propio candidato. Yo creo que eso, lejos de ayudar, no contribuye a lo que hay que hacer en una campaña política, donde hay que unir al partido”, declaró Araya.

Álvaro Ramírez, jefe de campaña de Ramos, aseguró que la batalla por la renovación del partido es real, e importante para recuperar la confianza de los costarricenses.

“Vamos a anunciar pronto el equipo que va a liderar la campaña en San José, que son personas que realmente representan esa bandera de cambio y de renovación", apuntó Ramírez.

El vocero agregó que Araya no es, ni será parte de la campaña liberacionista.

Johnny Araya compite para presidente del comité cantonal del PLN en San José

David Garita: ‘Tenemos una Asamblea de San José secuestrada’

El otro aspirante al cargo de la presidencia del Comité Político, David Garita, declaró a La Nación que la Asamblea Cantonal de San José del PLN está “secuestrada” por el exalcalde y cuestionó los procesos judiciales que este enfrenta en la actualidad.

“Tenemos una asamblea de San José, del Partido Liberación Nacional, secuestrada por alguien que ha sido cuestionado, que en este momento está siendo muy cuestionado por actos de corrupción. (...) Evidentemente, esto le hace un gran daño al partido”, señaló Garita.

David Garita: "Johnny Araya tiene secuestrada asamblea del PLN en San José"

Según una convocatoria del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, Johnny Araya enfrentará juicio por un presunto delito de tráfico de influencias, junto al exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala adjunta Berenice Smith Bonilla.

La Fiscalía sostiene que, en el 2016, Araya, entonces candidato a la Alcaldía de San José por el Partido Alianza por San José, obtuvo con ayuda de Gamboa y Smith un documento que acreditaba que no tenía causas penales, a pesar de que existía una investigación abierta en su contra.

La convocatoria ocurre en medio de cuestionamientos en torno al exmagistrado Gamboa, quien fue detenido por solicitud de la DEA para extraditarlo a Dallas, Texas, en Estados Unidos, por cargos presuntivos de tráfico internacional de drogas.

Araya aseguró a este diario que la situación actual de Celso Gamboa no guarda relación con la causa por la cual será juzgado, y rechazó los hechos que se le atribuyen en la investigación.

“Lo que ha ocurrido con Celso Gamboa no tiene relación alguna con un juicio que ya se hizo y en el que ya había sido yo absuelto, en el que se demostró que yo no había tenido ninguna ventaja indebida, que yo no había hecho nada irregular”, señaló Araya.

Johnny Araya se refiere al juicio pendiente con Celso Gamboa

Votos nulos pretendían respaldar a Ramos

Iztarú Alfaro, regidora y asambleísta en San José por el PLN, explicó que durante la sesión se promovió la emisión de votos nulos como una forma de respaldar el discurso del candidato Álvaro Ramos y la renovación partidaria que impulsa.

“Como renovación, se están buscando nuevas figuras, nuevos liderazgos. Por eso fue que se promovió esta votación nula. En esos votos nulos se está hablando de que se cree en la propuesta de don Álvaro Ramos y que se quiere tener la voz de él en esta asamblea cantonal”, declaró Alfaro.

La regidora añadió que el proceso judicial que enfrenta actualmente Johnny Araya afecta la imagen del partido, por lo que, a su criterio, debió haberse apartado como figura dentro de la agrupación verdiblanca.