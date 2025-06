Johnny Araya a juicio junto a Celso Gamboa por presunto tráfico de influencias

El exalcalde de San José, Johnny Araya, irá a juicio por un presunto tráfico de influencias junto al exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala adjunta Berenice Smith Bonilla. Los hechos se remontan al año 2016.

El juicio está previsto para llevarse a cabo del 22 de julio al 8 de agosto, de acuerdo con la convocatoria hecha por el Tribunal Penal de Hacienda y Función Pública.

Araya, quien este sábado 28 de junio se postulará a la presidencia del Comité Cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) de San José, afirmó que tiene la conciencia tranquila.

“Renunciar a participar sería como aceptar, de alguna manera, haber sido partícipe de los hechos que se discutirán en dicho debate”, declaró.

La convocatoria al juicio de Araya, Gamboa y Smith aparece citada en el expediente de extradición del exmagistrado, quien fue detenido el 23 de junio, por presunto narcotráfico, a solicitud de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Al respecto, el exalcalde dijo a La Nación mediante un mensaje de texto: “Los graves hechos por los que se acusa a Celso Gamboa no tienen relación alguna con el caso que se conocerá en el mencionado juicio. Yo tengo la conciencia tranquila y estoy convencido que mis actuaciones no van a comprometer el nombramiento que eventualmente se me haga como presidente del Comité Político Cantonal”.

La gestión antes de las elecciones del 2016

El alcalde de San José, Johnny Araya Monge, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith Bonilla. Foto: Grupo Nación

La causa por la que Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith deberán ir a los tribunales consta en el expediente 17-000039-0033-PE y se remonta al 2016, previo a las elecciones municipales de ese año.

La Fiscalía sostiene que Araya, quien se postuló en aquella ocasión para regresar a la Alcaldía capitalina por el Partido Alianza por San José, obtuvo un documento con ayuda de Celso Gamboa y Berenice Smith para demostrar que no tenía causas penales en su contra, aunque sí tenía una investigación abierta.

El documento, presuntamente alterado, lo había presentado Araya a una periodista de La Nación, quien en ese momento elaboraba un reportaje sobre los procesos que afrontaban los candidatos a alcalde.

La Fiscalía acusó a los tres imputados de un delito de tráfico de influencias en modalidad agravada, pues el documento obtenido le permitía a Araya “figurar ante la opinión pública como un candidato a alcalde sin causas penales”.

Araya renunció a la cúpula del Partido Liberación Nacional en octubre del 2024. Foto: Archivo LN (JORGE CASTILLO)

Araya, en ese momento, figuraba en una causa por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, junto con otras tres personas. El caso fue desestimado posteriormente, en marzo de 2016.

El caso del presunto tráfico de influencias se elevó a juicio en abril de 2019 y, el 24 de marzo de 2021, tras un mes de debate, el Tribunal de Goicoechea absolvió a los imputados. Sin embargo, en mayo del 2023, el Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José anuló la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo debate.

“Yo ya fui absuelto en el juicio anterior sobre este caso, y estoy seguro de que sucederá lo mismo en este juicio. Quedó claro que yo no obtuve ninguna ventaja indebida por lo ocurrido en enero del 2016 cuando era candidato a alcalde del Partido Alianza por San José”, afirmó Araya a La Nación.

Aspiraciones políticas

El viernes, Araya confirmó a este medio su participación en la asamblea cantonal de la agrupación verdiblanca, la cual se llevará a cabo este sábado en la capital.

“Sí, voy a participar… He conversado con la gran mayoría de los delegados de la asamblea cantonal que mantienen su posición de apoyar mi candidatura, que surgió precisamente por petición de ellos, los delegados cantonales”, aseguró Araya.

Alvaro Ramos, precandidato presidencial por Liberación Nacional, le solicitó a Araya deponer cualquier intención de buscar una candidatura a diputado con la agrupación y dijo que Araya no formará parte de su campaña.

“Queremos dejar claro que aquellas personas que, en vez de apoyar este proyecto nacional y desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento”, expresó Ramos a La Nación.

Araya rechazó nuevamente que esté interesado en alguna candidatura a diputado en las siguientes elecciones: “Yo no estoy aspirando a ninguna diputación, no estoy aspirando a ir a la Asamblea Nacional del partido, ni siquiera la provincial”, aclaró el exalcalde.

Araya también figura como investigado en el Caso Diamante, una investigación de la Fiscalía sobre presunta corrupción en obras viales municipales que aún no ha llegado a juicio.