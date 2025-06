Celso Gamboa y Pecho de Rata lavaban dinero mediante un equipo de fútbol profesional, afirma la DEA

El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, detenidos el lunes con fines de extradición a Estados Unidos, se habrían aliado para lavar dinero proveniente del narcotráfico internacional, afirma una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA).

Información en poder de La Nación da cuenta de que, en apariencia, ambos hombres legitimaban capitales a través de un equipo de fútbol profesional en Limón, cuyo nombre no fue revelado.

Este dato fue suministrado en el 2024 por una fuente confidencial a la DEA, agencia que seguía los pasos de Gamboa y Pecho de Rata por posible conspiración para fabricar y distribuir cocaína e importación de cocaína a los Estados Unidos.

Durante años, el exmagistrado ha celebrado goles y partidos del equipo Limón Black Star. En su cuenta de X, subía fotografías con la camiseta del equipo y festejando resultados favorables en el estadio Juan Gobán, en el cantón central de la provincia caribeña.

Sin embargo, el martes, ante consultas de este medio, Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, aseguró que el club no tiene ningún vínculo con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club”, dijo Williams.

Celso Gamboa sí fue presidente del desaparecido Limón FC en el 2020.

Gamboa era requerido desde el año pasado

La orden de arresto de Gamboa fue emitida por el Tribunal para el Distrito Este de Texas desde el 1.° de octubre del 2024, mientras que la de Pecho de Rata fue dictada el 11 de junio de este año. En ambos casos, las autoridades estadounidenses sostienen que la solicitud reviste carácter de urgencia, por una posible huida inminente.

La investigación norteamericana identificó una organización dedicada al tráfico de toneladas de clorhidrato de cocaína que opera en todo el continente desde el 2020, aproximadamente, y que sería responsable de importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos.

El grupo, vinculado al Clan del Golfo en Colombia y el Cartel de Sinaloa, en México, tenía células en Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y México. La pesquisa agrega que Gamboa Sánchez, de 49 años, sería el cabecilla de una organización que opera en territorio costarricense.

Se presume, según la DEA, que el exmagistrado de Sala III almacenaba y redistribuía cocaína entre otros socios del grupo en Costa Rica, para luego enviarla a Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos.

Parte de esta información se logró gracias a las declaraciones de dos fuentes confidenciales que colaboraron con el gobierno estadounidense, así como los aportes de otros tres testigos.

La Nación tuvo conocimiento de que algunos de ellos fueron integrantes de una banda criminal conocida como la H, que sigue operando en Limón. Al menos uno, según confirmó este medio, fue deportado a territorio estadounidense desde agosto del 2024.

Este hombre, de apellido Herrera y de 50 años, contaba con una Notificación Roja en la bases de Interpol desde el 2014 y era requerido por las autoridades estadounidenses.

La H es un subgrupo de un poderoso cartel del narco en Honduras que echó raíces en el Caribe desde hace cinco años, aproximadamente. Se le ha asociado con homicidios, tentativas de asesinato, narcotráfico y lavado de dinero.

Personas vinculadas a la investigación indicaron que, al parecer, exintegrantes de la H brindaron datos de los posibles hechos ilícitos, luego de que ocurriera un diferendo grave con Gamboa.

Detalles de las capturas

El exmagistrado Gamboa y Pecho de Rata podrían convertirse en los primeros costarricenses extraditados a los Estados Unidos, luego de que, el 15 de mayo pasado, se aprobó una reforma al artículo 32 de la Constitución Política que permite extraditar a ticos de nacimiento o nacionalizados, si son acusados fuera del país por terrorismo o narcotráfico.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), detalló que el caso lo trabajaron la DEA y el OIJ desde hace más de un año, pero se había tenido que pausar mientras se aprobaba la reforma constitucional en la Asamblea Legislativa.

Celso Gamboa fue detenido el lunes en la casa de un cliente en Escazú. Permanece en la Cárcel La Reforma. (OIJ/OIJ)

En declaraciones a Noticias Repretel, Zúñiga precisó que la solicitud de detención la hizo un juez de Dallas, Texas, y que un juez costarricense homologó el requerimiento a las 11 a. m. del lunes.

Para ese momento, ya había agentes del OIJ en Limón monitoreando a Pecho de Rata y, en Escazú, detrás de Celso Gamboa.

Al primero lo detuvieron a las 12:30 p. m. de ese día en un restaurante en Cahuita, mientras que al segundo casi entrada la noche en la casa de habitación de un cliente. Luego, ambos fueron trasladados a celdas judiciales.

Sobre los presuntos envíos de droga, Zúñiga dijo que el OIJ tiene la información, pero no puede revelarla por respeto a la DEA. Añadió que está pendiente la detención de otras personas en los próximos días.