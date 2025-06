¿Cuál es la relación de Celso Gamboa con Limón Black Star? Esto dice el club

A Celso Gamboa se le vio en el pasado celebrando algún gol y hasta las victorias de Limón Black Star, equipo de la Liga de Ascenso.

Hoy, el exmagistrado y exfiscal adjunto es noticia por haber sido detenido ante solicitud de la DEA. Que Celso Gamboa sea requerido por la justicia de Estados Unidos, provocó que más de uno vincule su figura a Limón Black Star.

Hace dos años, Celso se dejó ver como un aficionado más de los caribeños, incluso se llegó a pensar que era dirigente del equipo, porque con el extinto Limón FC, llegó a ser hasta presidente.

Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, le dijo este martes a La Nación, que el club no tiene nada que ver con lo que está sucediendo con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club”, dijo Cristian Williams.

Celso fue presidente del desaparecido Limón FC en el 2020 y hasta contrató a Esteban Alvarado.

Hace dos años, diferentes medios le consultaron a Cristian Williams, si Celso era parte de Limón Black Star y en ese momento, el dirigente dio una opinión similar a la que brindó actualmente.

La dirigencia de Limón Black Star, aseguró que Celso Gamboa no tiene vínculos con la institución.

“Don Celso es el aficionado uno del equipo y ha buscado patrocinadores con sus contactos. Tiene una relación cercana conmigo que soy gerente general y presidente, está cercano al equipo, pero no tiene ningún vínculo porque socio y directivo no es”, le dijo Williams al medio AM Prensa en abril del 2023.

Gamboa es requerido por el gobierno de los Estados Unidos, por su presunta participación en una estructura de tráfico internacional de drogas.

La Nación informó que Celso Gamboa fue detenido este lunes 23 de junio por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según confirmó la Policía Judicial. Celso Gamboa fue arrestado en una vivienda ubicada en Escazú, la cual, aparentemente, pertenece a uno de sus clientes legales, pues Gamboa ejercía como abogado al momento de su detención.