Álvaro Ramos pide a Johnny Araya deponer aspiraciones a diputado: quienes apoyen al exalcalde no son bienvenidos

Álvaro Ramos advierte que Johnny Araya no tiene cabida en su campaña presidencial

Álvaro Ramos, aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitó a Johnny Araya, exalcalde de San José, deponer cualquier intención de buscar una candidatura a diputado con la agrupación verdiblanca.

Ramos advirtió que Araya no es parte de su campaña y no contará con su apoyo. También dijo a quienes respalden al exjerarca municipal, que de continuar bajo esa línea, no serán bienvenidos en su movimiento.

“Queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto nacional, que estamos liderando, para una nueva Costa Rica, desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento", expresó Ramos a La Nación.

Al respecto del llamado del aspirante presidencial, Johnny Araya rechazó a este medio estar involucrado en el proceso electoral o buscar concentrar alguna cuota de poder, “pero nadie me puede negar un derecho constitucional de participación política”.

El nominado presidencial aseguró que Araya es parte de una vieja Liberación, que se ha caracterizado por muchos cuestionamientos desde la ciudadanía.

Álvaro Ramos Chaves, candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN) atendió a La Nación la mañana de este martes. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Pugna por asamblea cantonal

Araya confirmó a Diario Extra sus intenciones de presidir la asamblea del cantón central de San José del PLN.

Este foro, posteriormente, escogerá a los delegados que después participarán en la Asamblea Nacional liberacionista que definirá, finalmente, los candidatos a diputados para los comicios nacionales de 2026.

No obstante, el excalde negó a La Nación que tenga pretensiones de aspirar a una diputación o ser miembro de la Asamblea Plenaria del partido.

“He aceptado la propuesta que me han hecho una mayoría de delegados de la asamblea cantonal de presentar mi nombre para la presidencia del Comité Político Cantonal. Ese es un puesto que siempre ha pasado inadvertido y simplemente lo que me otorga es la función de presidir las reuniones de la asamblea cantonal que en los 4 años de su vigencia no se reúne más de 4 veces.

“No aspiro a escalar posiciones dentro del partido”, ante consultas de este medio.