Asamblea PLN: Johnny Araya buscará este sábado puesto en Comité Político Cantonal de San José

El exalcalde de San José, Johnny Araya confirmó su participación en la asamblea cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) que se llevará a cabo este sábado 28 de junio.

“Sí, voy a participar… He conversado con la gran mayoría de los delegados de la asamblea cantonal que mantienen su posición de apoyar mi candidatura, que surgió precisamente por petición de ellos, los delegados cantonales”, aseguró Araya.

El puesto al que está nominado el exjerarca municipal es presidente del Comité Político Cantonal. Sin embargo, Araya aseguró que no es miembro de la asamblea de mañana.

LEA MÁS: Ramos y el reto de renovar el PLN

El político dijo sentirse confundido por el conflicto que se ha generado alrededor de este nombramiento, “que siempre ha pasado inadvertido”.

Sin interés en una diputación

De acuerdo con el exalcalde ocupar este puesto no le brinda ventaja ni cuota de poder o espacio de participación en la campaña electoral del partido.

El otro aspirante al cargo es David Garita, según informó la dirigencia del PLN.

El pasado martes 17 de junio, Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, solicitó a Johnny Araya deponer cualquier intención de buscar una candidatura a diputado con la agrupación verdiblanca y le advirtió que no formará parte de su campaña y no contará con su apoyo.

Agregó que quienes respalden al exjerarca municipal no serán bienvenidos en su movimiento. “Queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto nacional, que estamos liderando, para una nueva Costa Rica, desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento”, expresó Ramos a La Nación.

Álvaro Ramos y Johnny Araya tienen visiones muy diferentes sobre el futuro de Liberación Nacional. (Archivo/Archivo)

Araya rechazó nuevamente que esté interesado en alguna candidatura a diputado en las siguientes elecciones: “Yo no estoy aspirando a ninguna diputación, no estoy aspirando a ir a la Asamblea Nacional del partido ni siquiera la provincial”.

El presidente del PLN, Ricardo Sancho, respaldó la posición de Álvaro Ramos e invitó a que las figuras históricas dentro del partido, “deben dar un paso al costado”.

Este sábado se realizarán las asambleas cantonales del PLN en los 84 cantones del país.

“Es un proceso profundamente democrático del partido”, apuntó Ricardo Sancho. “Hay una paridad en todos los puestos: las asambleas y las candidaturas están conformadas por el 50% hombres y el 50% mujeres; y llevamos un 50% de jóvenes (menores de 35 años)”, explicó.

La dirigencia del partido calcula que participarán unas 4.000 personas, miembros de las asambleas cantonales que fueron conformadas por delegados desde el pasado 6 de abril, y luego se reunirán para elegir representantes a las asambleas provinciales el próximo 19 de julio.