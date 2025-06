‘Paso al costado’: La exigencia del PLN a figuras históricas como Johnny Araya

El presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, respalda al candidato presidencial de esta agrupación, Álvaro Ramos, en su enfrentamiento contra el exalcalde de San José, Johnny Araya.

El presidente del PLN, Ricardo Sancho, considera que Johnny Araya, así cómo otras figuras históricas dentro del partido, “deben dar un paso al costado”. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Liberación apoya sólidamente al candidato en su posición”, afirmó Sancho desde la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer, popularmente conocida como el Balcón Verde. “Creemos que él (Álvaro Ramos) tiene derecho a escoger sus equipos: de campaña y de trabajo”, añadió.

El presidente del PLN considera que Johnny Araya, así como otras figuras históricas dentro del partido, “deben dar un paso al costado”.

LEA MÁS: ¿Es Álvaro Ramos el candidato que puede revivir al PLN en 2026?

La posición de Ramos

El pasado martes 17 de junio, Álvaro Ramos solicitó a Johnny Araya deponer cualquier intención de buscar una candidatura a diputado con la agrupación verdiblanca, y le advirtió que no formará parte de su campaña y no contará con su apoyo.

Agregó que quienes respalden al exjerarca municipal no serán bienvenidos en su movimiento. “Queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto nacional, que estamos liderando, para una nueva Costa Rica, desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento”, expresó Ramos a La Nación.

Al respecto, Johnny Araya rechazó estar involucrado en el proceso electoral o buscar concentrar alguna cuota de poder, pero dijo que “nadie me puede negar un derecho constitucional de participación política”.

Araya dijo que aceptó la propuesta de una mayoría de delegados para presentarse a la presidencia del Comité Político Cantonal este próximo 28 de junio, cuando se desarrollen las elecciones cantonales del partido, pero aseguró que “este es un puesto que siempre ha pasado inadvertido y simplemente lo que me otorga es la función de presidir las reuniones de la asamblea cantonal que en los cuatro años de su vigencia no se reúne más de cuatro veces”.

Araya confirmó a este medio: “No aspiro a escalar posiciones dentro del partido”.

En tanto, el nominado presidencial aseguró que Araya es parte de una vieja Liberación, que se ha caracterizado por muchos cuestionamientos desde la ciudadanía.

LEA MÁS: Ramos y el reto de renovar el PLN

Figuras históricas del PLN “no están involucradas en campaña”

Sobre estas críticas, el presidente del PLN afirma que figuras históricas de los verdiblancos, como José María Figueres, Antonio Álvarez Desanti y Johnny Araya “no están involucrados en la campaña”.

Recuerda que para evitar este involucramiento, el primero paso que dio el partido fue que los excandidatos a la Presidencia de la República no formaran parte del Directorio Político del partido.

“La renovación del partido es un hecho, y seguimos dando pasos, porque no es algo que podamos hacer en poco tiempo”, sostiene Sancho.

“El hecho de que tengamos un candidato como Álvaro Ramos y que hayamos tenido, en los últimos años, antecedentes de tener paridad e inclusión en los delegados del partido, la realización de asambleas abiertas y democráticas, es una señal clarísima que tenemos la autoridad moral frente al país de defender la democracia”, argumenta.

El jerarca del partido admite que una renovación como esta no es fácil y “es dolorosa”, porque se trata “de un cambio de época y de prácticas políticas”.

Sancho aclara que la renovación no equivale a quitar o poner personas, sino “formas de cultura política: más transparente, tomar decisiones democráticas y que no respondan a una cúpula, y dar oportunidad a nuevos liderazgos”.

El próximo 28 de junio se realizarán las elecciones cantonales del PLN en los 84 cantones del país.

“Es un proceso profundamente democrático del partido”, apunta Ricardo Sancho. “Hay una paridad en todos los puestos: las asambleas y las candidaturas están conformadas por 50% hombres y 50% mujeres; y llevamos un 50% de jóvenes (menores de 35 años)”, explica.

La dirigencia del partido calcula que participarán unas 4.000 personas, miembros de las asambleas cantonales que fueron conformadas por delegados desde el pasado seis de abril, y luego se reunirán para elegir representantes a las asambleas provinciales el próximo 19 de julio.