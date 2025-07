Renuncia uno de los cinco partidos de la alianza chavista anunciada por Pilar Cisneros

Uno de los cinco partidos políticos que se había integrado dentro de la alianza chavista anunciada el sábado por la diputada de gobierno Pilar Cisneros renunció a seguir adelante con ese grupo, a cuatro días del banderazo.

Se trata de la agrupación política Esperanza y Libertad, liderada por Carlos Palacios Franco, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien remitió una carta a la dirigencia del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y a Laura Fernández Delgado, precandidata presidencial.

Así lo dio a conocer este miércoles el medio ameliarueda.com, horas después de informar sobre la intención de ese partido y de Renovación Democrática (PRD) de abandonar la alianza impulsada por Cisneros.

En declaraciones a Noticias Monumental, Palacios aseguró que, durante el lanzamiento de la alianza electoral oficialista, se les minimizó y no se les dio el espacio ni el debido respeto.

Adicionalmente, manifestó que él no tiene compromisos con nadie, “ni con el narcotráfico ni con políticos corruptos ni con nadie, entonces yo no tengo por qué someterme a nadie”.

“Hay mucha inconformidad de todos los partidos. Lamentablemente, algunos partidos tienen vínculos políticos, entonces tienen miedo de hablar, pero nosotros no”, dijo.

Palacios aseguró que él llevó sus comentarios al comando político y lo que recibió fue una contención.

“Hoy me llamó mi jefe de campaña y técnicamente no me dijo que no me exponga a la opinión pública, pero yo le dije que no tenía que pedirle permiso a nadie para decir la verdad”, dijo.

Palacios agregó que el jefe de campaña le quiso poner una mordaza este miércoles por la mañana, luego puso un mensaje en el chat de asuntos territoriales y en el chat de presidentes de partidos, y se fue.

Palacios había formado parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), del que se fue para integrar el Partido Pueblo Soberano (PPSO), junto con Mayuli Ortega, y luego se separó de esa agrupación, en diciembre de 2022, para fundar su propia bandera.

‘Respetamos decisión de dar un paso al costado del movimiento rodriguista’

En reacción a la renuncia del Partido Esperanza y Libertad, la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, aseguró a través de una publicación en Facebook que respetan la decisión de Carlos Palacios de “dar un paso al costado del movimiento rodriguista”, como se autodenomina la alianza del chavismo.

“En este proceso de transformación nacional, es natural que existan diferencias, tensiones y momentos donde se reconfiguran las alianzas. Pero lo que no cambia es nuestro compromiso con Costa Rica y con los miles de ciudadanos que hoy creen que sí es posible construir una nación de primer mundo”, comentó la exfuncionaria de la Casa Presidencial.

Carlos Palacios aseguró que recibió apoyo de la dirigencia territorial del partido que lidera, al cual le debe lealtad y a la “gente humilde” que confió en nosotros. “No formamos un partido usando la imagen de nadie, hicimos un esfuerzo y nos costó mucho”, agregó.

“Hay que generar paz, porque estos movimientos son tóxicos”

