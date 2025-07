Pilar Cisneros confirma que habrá renuncias en el gabinete; varios ministros quieren ser diputados

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que no sabe si aún seguirá siendo jerarca de esa cartera el 1.º de agosto. Su nombre es uno de los que se mencionan como prospecto para pelear una diputación con el chavismo.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, confirmó que habrá renuncias en el gabinete antes de que termine julio, pues varios ministros quieren ser diputados y presentarán candidaturas para las elecciones nacionales de febrero de 2026. Así lo aseguró en declaraciones a La Nación.

“Ya lo dije. Va a haber renuncias. ¿Cuántas? No sé. ¿Quiénes? Tampoco sé“, comentó Cisneros, vocera del Partido Pueblo Soberano, en el vestíbulo del plenario legislativo.

Según lo establece el artículo 109 de la Constitución Política, no pueden postularse para el Congreso el presidente de la República, ni los vicepresidentes, ni los ministros, magistrados o gerentes de instituciones autónomas, si han ejercido esos cargos dentro de los seis meses anteriores a la elección.

En consecuencia, todos los que quieran pelear por una curul, el 1.º de febrero de 2026, deben renunciar a más tardar el 31 de julio próximo, es decir, antes de que pasen nueve días.

“Sé que hay gente que ha tenido o tiene interés y estará siendo considerada. Lo más probable es que digan ‘ok, yo renuncio, me la juego y voy a pelear por un escaño’. Hay gente que me pregunta cuánta gente se va a inscribir para la fórmula presidencial, pues tampoco sé. Está abierto el periodo del 21 al 28 de julio. Ni que fuera adivina, no tengo una bola de cristal”, insistió.

Sobre la posibilidad de que el mandatgario Rodrigo Chaves también renuncie para postularse a diputado, Cisneros dijo: “Lo más seguro es que quién sabe”.

En enero pasado, varios ministros dejaron sus cargos precisamente al filo del plazo establecido para la Constitución Política para aquellas personas que quieran postular candidaturas a la Presidencia de la República.

Así lo hizo Laura Fernández, quien dejó la cartera de la Presidencia, y anunció su precandidatura por la alianza chavista, específicamente con el Pueblo Soberano, el 14 de julio.

También renunciaron a finales de enero Francisco Gamboa, al Ministerio de Economía; Anna Katharina Müller, a Educación, y Mauricio Batalla, a Obras Públicas y Transportes.

En el caso de Gamboa, no ha postulado su nombre y, por ahora, asumió la secretaría general del PPSO, y tiene funciones dentro del comando de la alianza oficialista.

Mientras tanto, Batalla desistió de toda aspiración electoral el 26 de marzo, cuando se dio a conocer, que alcanzó un acuerdo con una mujer para que se archivara una denuncia penal en su contra, por presuntos abusos sexuales.

Entre los nombres que más se mencionan en los corrillos políticos para renunciar al gabinete están el de Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Gerald Campos, de Justicia, y Mario Zamora, de Seguridad Pública. También, el canciller de la República, Arnoldo André; la ministra de la Mujer, Cindy Quesada; la de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, e incluso la segunda vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive.

Nogui Acosta no sabe si aún será ministro el 1.º de agosto

Consultado este martes, por varios medios de comunicación, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo primero que no va a renunciar este viernes, para ser candidato a diputado. Luego, respondió que sí descarta una eventual renuncia antes de que termine julio.

La tercera pregunta fue si aún seguirá siendo ministro el 1.º de agosto, a lo cual respondió que no lo sabe.

“Hoy digo que no. La pregunta es cuál es el escenario en el que vamos a estar en ese momento (la próxima semana). Hoy les digo que mi trabajo ha sido relativamente bueno, el país está en buenas condiciones. No lo digo yo, lo dicen el Fondo Monetario y otros. Lo que sí creo es que este país tiene que cambiar. Cada uno tiene que hacer lo que pueda por cambiarlo”, dijo.