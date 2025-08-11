Política

Rodrigo Chaves cruzó los límites permitidos en beligerancia política, dice Luis Antonio Sobrado, expresidente TSE

Luis Antonio Sobrado considera sin precedentes el nivel de intervención del Ejecutivo en la dinámica electoral y alerta sobre sus riesgos para la democracia

Por Lucía Astorga

Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considera que el mandatario Rodrigo Chaves sobrepasó los límites de la neutralidad exigida por la ley y ha incurrido en actos de beligerancia política.








