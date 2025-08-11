Rodrigo Chaves cruzó los límites permitidos en beligerancia política, dice Luis Antonio Sobrado, expresidente TSE

Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), considera que el mandatario Rodrigo Chaves sobrepasó los límites de la neutralidad exigida por la ley y ha incurrido en actos de beligerancia política.

“El Poder Ejecutivo, y el presidente en particular, ya ha cruzado varias líneas rojas en materia de prohibición de beligerancia política”, afirmó Sobrado en una entrevista con La Nación.

Luis Antonio Sobrado, expresidente del TSE, afirmó que Rodrigo Chaves ha traspasado la línea que divide la neutralidad de la beligerancia política. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A mí me parecen especialmente delicados los llamados a votar por la agrupación que le de continuidad a la obra de gobierno, porque aunque no se esté diciendo el nombre específico de una agrupación política, está claro de que es un llamado a votar por una agrupación política, es decir, el elector es capaz de identificar a qué se está refiriendo el alto funcionario de gobierno cuando sostiene esa afirmación”, añadió.

No obstante, aclaró que será el TSE el que finalmente defina si existió tal incumplimiento.

Solicitud de votos

El presidente Rodrigo Chaves y la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, pidieron en Nicoya, Guanacaste, sumar los votos necesarios en las elecciones de 2026 para elegir 40 diputados que den continuidad a las propuestas del actual gobierno. (Casa Presidencial/Julieth Méndez/Casa Presidencial)

Inicialmente, el presidente Chaves planteó como meta alcanzar 38 diputados en las elecciones nacionales del 2026, la cantidad mínima requerida para aprobar reformas a la Constitución Política. No obstante, en las últimas semanas elevó la apuesta y ahora habla abiertamente de buscar 40 legisladores.

El pasado 25 de julio, durante el acto oficial del Gobierno por el aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, Chaves declaró: “Para arreglar esto por las buenas (el país), como nos gusta a nosotros, tiene que haber al menos 40 diputados que se pongan de acuerdo”.

Aunque aseguró no estar pidiendo el voto para un partido específico, pero llamó a reflexionar “cuáles 40 diputados, independientemente de la bandera, es más probable que se pongan de acuerdo para arreglar al Frankenstein que nos está ahogando: el Poder Judicial”.

“Y que piensen cuáles diputados son parte del chorizo, del cambalache y del sistema, para no votar por ellos”, agregó.

Durante ese acto, Chaves también se hizo acompañar de la diputada Pilar Cisneros, quien para ese momento ocupaba el cargo de coordinadora de estrategia política y comunicación de la alianza chavista para las elecciones de 2026, encabezada por el partido Pueblo Soberano (PPSO).

“Si ustedes nos dan 40 o más diputados, con la ayuda de don Rodrigo Chaves y de todo el equipo, vamos a devolverles un nuevo país”, afirmó la legisladora oficialista, mientras compartía escenario con el mandatario y los demás diputados de la fracción de gobierno.

Actos oficiales con tinte electoral

Sobrado aclaró que, en principio, nada prohíbe a un presidente de la República reunirse con diputados del mismo partido de gobierno, inclusive participar en conferencias de prensa o brindar declaraciones conjuntas, “siempre y cuando no se estén refiriendo estas conferencias o partes de la misma a la dinámica político-electoral”.

“En la medida en que se convierta en una actividad de apoyo hacia una agrupación política, que esté en la disputa o en contra de otras de las agrupaciones, la actividad ya empieza a penetrar en territorio prohibido”, destacó.

Chaves no solo ha aprovechado actos oficiales para hacer llamados al voto, sino que también ha convocado conferencias especiales para despedir, con tono celebratorio, a exministros y otros jerarcas que dejan sus cargos en el Poder Ejecutivo con el objetivo de aspirar a la presidencia de la República o a una diputación.

Sobrado, quien presidió el TSE durante 14 años (2007-2021), afirmó que durante el tiempo que formó parte del órgano electoral “nunca se había dado una situación de esta naturaleza”.

“Si había cierta injerencia del Ejecutivo en la dinámica electoral, era mucho más disimulada, no era tan abierta como parece o como luce en la actual administración. Sí es algo que destaca y que preocupa”, expresó.

Hechos de menor gravedad en el pasado han sido objeto de cuestionamientos. Por ejemplo, la expresidenta Laura Chinchilla enfrentó críticas de la oposición en agosto de 2013, cuando asistió a un acto oficial del gobierno en Nicoya, Guanacaste, vestida con una blusa y pantalón blancos, y un pañuelo verde con puntos blancos atado a la cintura, colores asociados al Partido Liberación Nacional (PLN).

La equidad en la contienda

La beligerancia política ocurre cuando un funcionario público realiza actos en beneficio de un partido político o se involucra en actividades político-electorales.

El expresidente del TSE explicó que esta limitación se impuso para garantizar la equidad en la contienda política, es decir, donde todos los partidos intervienen con igualdad de oportunidades para alcanzar el poder, previo convencimiento al electorado.

“Si permitimos que los recursos del gobierno, que son muchos, se pongan al servicio del continuismo del partido de gobierno, se afecta la equidad en la contienda y se erosiona la integridad de los comicios”, añadió.

Mientras Chaves enfrenta denuncias de supuesta beligerencia política, el mandatario ha emprendido una confrontación directa con el TSE, atacando sus resoluciones y a su presidenta, la magistrada Eugenia Zamora.

El TSE confirmó que se han recibido 14 denuncias contra el mandatario, las cuales se tramitan en seis expedientes, ya que algunas se acumularon.

Tres expedientes están en investigación preliminar en la Inspección Electoral y los otros tres están en fase de admisibilidad, en conocimiento de la Sección Especializada, detalló Juan Luis Rivera, coordinador de la Unidad de Letrados.

La ofensiva presidencial se intensificó después de que el TSE emitiera una resolución que incluyó a las redes sociales dentro de los medios de comunicación sujetos a la veda de publicidad gubernamental. Esto significa que dichas plataformas no pueden ser utilizadas para difundir mensajes que exalten los logros del gobierno, a partir del 2 de octubre y hasta el día de las elecciones.

La estrategia populista

Sobrado concluyó que no es extraño en el contexto político latinoamericano e internacional, “que los proyectos de tipo populista cuestionen duramente al árbitro de las elecciones y traten de minar su credibilidad”.

Advirtió que debilitar la credibilidad del árbitro electoral podría tener consecuencias muy graves en el desarrollo del proceso, entre ellas, inducir al desconocimiento de los resultados que emita el Tribunal o incluso provocar manifestaciones de violencia tras las votaciones del próximo año.

Un criterio similar fue expuesto por el experto en comunicación política Gustavo Araya, quien señaló que es común entre los líderes populistas —especialmente aquellos con tendencias autoritarias— aplicar una estrategia de desgaste paulatino de las instituciones democráticas.

Argumentó que, desde la lógica de la comunicación, no hay espacio para matices: todo se plantea en blanco o negro. En ese contexto, advirtió que esta es la primera vez en la historia de Costa Rica en que un presidente recurre a los recursos institucionales a su alcance para incidir directamente en una votación que favorezca sus propios intereses.

Sobre el llamado a obtener 38 o incluso 40 diputados, Araya señaló que se trata de una estrategia comunicativa basada en establecer una meta ambiciosa —aunque sea inalcanzable— para luego justificar cualquier resultado inferior.

“Si logran obtener 10, 15, 20 o incluso solo cuatro legisladores, podrán argumentar que apuntaban más alto, pero no lo lograron porque no los dejaron”, explicó.

“Entonces, si no lo logra (los votos), no es por incapacidad propia. Siempre va a haber alguien culpable. Está preparando un fraude, de alguna manera, desde el punto de vista narrativo”, subrayó.