Por 4 votos, diputados rechazan quitar inmunidad a Rodrigo Chaves; caso BCIE-Cariñitos pasaría a tribunales ordinarios

Hubo 34 votos a favor y 21 en contra; el PUSC y la fracción de Fabricio Alvarado permitieron al presidente conservar su fuero

Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
22/09/2025/ debate sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves / foto John Durán
María Marta Carballo, del PUSC, alegó que votar en contra de levantar la inmunidad también va de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. (John Durán/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

