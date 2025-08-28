Política

Fiscal general le pide al presidente Chaves que renuncie a la inmunidad: ‘Aquí no hay ninguna persecución política’

Fiscal general Carlo Díaz defiende acusación por el delito de concusión en contra del presidente Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
01/10/2024/ Retratos del Fiscal General Carlo Díaz par trabajo de la REVISTA DOMINICAL / Foto John Durán
01/10/2024/ Retratos del Fiscal General Carlo Díaz par trabajo de la REVISTA DOMINICAL / Foto John Durán (JOHN DURAN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlo DíazconcusiónRodrigo ChavesAudios de la Presidencia
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.